Токсичная типография в Канте отравляет всё вокруг (Видео)

Токсичная типография в Канте отравляет всё вокруг! С таким заявлением в мэрию города на имя градоначальника Эркина Абдрахманова обратились жители Ысык-Атинского района.

Копию обращения они предоставили редакции. Публикуем текст полностью:

"Мы, нижеподписавшиеся жители района, находящегося в непосредственной близости типографии (по адресу: г Кант, ул. Буслаева, 1) просим Вас, принять меры по отношению к хозяевам данного объекта, так как данная типография, регулярно применяет химические средства и реагенты при переработке бумажного сырья. Данные средства и реагенты источают едкий ядовитый запах, который негативно сказывается на здоровье, не только людей и детей, проживающих в непосредственной близости, но и ведут к массовой гибели животных и растений.

Также, убедительная просьба сделать замеры уровней радиации и шума, который нарушает покой жителей данного района в вечерние и ночные часы.

Также, жители близлежащих улиц имеют претензии по поводу беспорядка вокруг территории Кантской типографии, чем владельцы данного объекта постоянно создают неудобства и дискомфорт жителям этого района. Все эти правонарушения начали проявляться приблизительно 7-10 лет назад при перепланировке данного объекта и при построении дополнительных помещений на территории самой типографии. Загрязнения строительным мусором и отходами производства не заканчиваются и продолжаются по сей день.

Мы, жители района Кантской типографии, убедительно просим Вас, принять меры по прекращению отравления и загрязнения окружающей среды и ликвидации дискомфортного производства, которое наносит непоправимый урон здоровью, людей, детей и экологии путем сброса ядовитых химических паров и воды внутри частного жилого массива.

(...) Убедительно просим Вас, не оставить без внимания, здоровье и состояние Ваших сограждан и искренне надеемся, что Вы проведёте все необходимые мероприятия по восстановлению порядка и экологического баланса".