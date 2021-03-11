Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 100.72 - 102.22

Токсичная типография в Канте отравляет всё вокруг (Видео)

264  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Токсичная типография в Канте отравляет всё вокруг! С таким заявлением в мэрию города на имя градоначальника Эркина Абдрахманова обратились жители Ысык-Атинского района.

Копию обращения они предоставили редакции. Публикуем текст полностью:

"Мы, нижеподписавшиеся жители района, находящегося в непосредственной близости типографии (по адресу: г Кант, ул. Буслаева, 1) просим Вас, принять меры по отношению к хозяевам данного объекта, так как данная типография, регулярно применяет химические средства и реагенты при переработке бумажного сырья. Данные средства и реагенты источают едкий ядовитый запах, который негативно сказывается на здоровье, не только людей и детей, проживающих в непосредственной близости, но и ведут к массовой гибели животных и растений.

Также, убедительная просьба сделать замеры уровней радиации и шума, который нарушает покой жителей данного района в вечерние и ночные часы.

Также, жители близлежащих улиц имеют претензии по поводу беспорядка вокруг территории Кантской типографии, чем владельцы данного объекта постоянно создают неудобства и дискомфорт жителям этого района. Все эти правонарушения начали проявляться приблизительно 7-10 лет назад при перепланировке данного объекта и при построении дополнительных помещений на территории самой типографии. Загрязнения строительным мусором и отходами производства не заканчиваются и продолжаются по сей день.

Мы, жители района Кантской типографии, убедительно просим Вас, принять меры по прекращению отравления и загрязнения окружающей среды и ликвидации дискомфортного производства, которое наносит непоправимый урон здоровью, людей, детей и экологии путем сброса ядовитых химических паров и воды внутри частного жилого массива.

(...) Убедительно просим Вас, не оставить без внимания, здоровье и состояние Ваших сограждан и искренне надеемся, что Вы проведёте все необходимые мероприятия по восстановлению порядка и экологического баланса".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398277
Теги:
Кант, правительство, промышленность, Чуйская область, экология, безопасность, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  