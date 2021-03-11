На юге КР задержана контрабанда медицинских товаров

10 марта пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза через государственную границу. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана Б.А.у., 2001 г.р.

- Он пытался нелегально, вне пункта пропуска, переправить на территорию Кыргызстана из Узбекистана контрабандный груз – товары медицинского назначения (пирометры марки AICARE, тесты для определения беременности). По предварительным данным, общая стоимость задержанного груза составила 427 000 сомов, - говорится в информации.

После оформления соответствующих документов задержанный и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.