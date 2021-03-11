В Бишкеке выбрали самую красивую женщину страны (фото)

В конкурсе "Миссис Кыргызстан - 2021" выиграла 35-летняя Бактыгуль Маганбетова. Она представит нашу страну на международном конкурсе красоты Missis Universe - 2021 в Южной Корее.

В конкурсе приняли участие 24 красавицы от 23 до 50 лет, каждая из которых была достойна победы. Все они уже состоявшиеся во всех смыслах женщины – жены, мамы, преуспевающие в своих профессиях специалисты. Но за кулисами перед выходом на сцену волновались словно девчонки. И не удивительно, для многих подобный конкурс – первый опыт. А в зале тем временем не менее переживали за них мужья, дети, многочисленные родственники, друзья и коллеги. Болельщики подготовились основательно, сделали плакаты с фотографиями и словами поддержки, принесли букеты цветов. Для них вне зависимости от оценок жюри их мамы и жены – самые очаровательные и привлекательные.

Начался конкурс по уже устоявшейся традиции с визитной карточки. Красавицы продефилировали на сцене в красивых платьях зеленого цвета. А затем на экране один за другим стали показывать ролики с информацией о них. Женщины рассказывали о своих профессиях, хобби и увлечениях. Одна, например, художница, другая - работала в УВД, сотрудница ИДН, но сейчас в декрете.

Затем был выход в национальных нарядах и словно профессиональные модели, конкурсантки прошлись по подиуму. Ну а затем, феноменально быстро переодевшись за кулисами, женщины блеснули на сцене в роскошных вечерних нарядах.

Жюри удалилось на совещание и пожалуй, самая сложная задача в этот вечер была именно у судей. Им необходимо было выбрать самую достойную, которая будет представлять нашу страну на международных конкурсах. Впервые за проведение подобных конкурсов сразу четыре участницы набрали равное количество баллов. А потому судьи так долго совещались, чтобы из них выбрать ту, которая достойна звания "Миссис Кыргызстан".

Стоит отметить, что в этот вечер было много разных номинаций, никто не остался без внимания и подарков. Второй вице-мисс конкурса стала 50-летняя Нуржамал Дуйшенбиева, первой – 37-летняя Регина Сулайманова. Королевой Кыргызстана назвали Евгению Гуливатенко, которой 26 лет. Была и специальная номинация от организатора мероприятия, руководителя компании Beauty Company Kyrgyzstan "Миссис "R Style". Ее получила 30-летняя Айсулуу Маматова. Все они выиграли путевки на отдых в Турцию. Ну а Гран-при конкурса удостоилась 35-летняя Бактыгуль Магамбетова.

Победительница рассказала корреспонденту "ВБ", что она по специальности экономист. Сейчас получает второе образование – оканчивает третий курс медицинского колледжа, учится на факультете сестринского дела. А еще заведует организацией "Мол Нан", которая производит хлебобулочные изделия. С супругом Максатом они воспитывают сына и дочь. Кстати, муж поддержал желание любимой участвовать в этом конкурсе и всячески помогал ее на этапе подготовки. Ну а в зале у Бактыгуль была, пожалуй, самая сильная группа поддержки. И когда объявили результаты, родные, не дожидаясь окончания, пошли к сцене, с цветами для своей красавицы, всем хотелось поздравить ее с победой.