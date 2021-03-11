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Кыргызстану предложили вновь рассмотреть поправки в Закон "Об НКО"

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- Виктория Гунгер
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Необходимы активные меры со стороны действующей власти по противодействию внешнего вмешательства в политическую жизнь Кыргызстана. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба, российский политолог Никита Мендкович.

Он напомнил, что предыдущей администрацией Кыргызстана ставился вопрос о поправках в закон об НКО. Речь шла лишь о повышении прозрачности получения денег из-за рубежа и их расходования.

- Мы помним, какая поднялась истерия со стороны местных НПО. Хотя в том же США, давно уже все данные по финансированию НПО должны публиковаться. Они доступны гражданам в публичных реестрах. В КР же у тех НКО и НПО, которые созданы западными организациями, такое предложение вызвало истерику. Видимо, есть что скрывать, - подчеркнул Никита Мендкович.

Конечно, нужно понимать, что существуют НПО, которые занимаются нормальной и нужной работой.

- Но их часто используют в качестве формальной агентурной сети со стороны иностранных разведок как для сбора информации, так и для смены власти. В связи с этим давно пора принять запланированные поправки в закон об НКО. Они позволят избежать вмешательства внешних игроков во внутриполитическую жизнь в стране, - считает Мендкович.

По его словам, многие аргументируют вред от таких поправок тем, что США перестанет выделять средства на гуманитарные проекты в КР.

- Этого не случится. Однако США придется привыкать работать по закону и уважать суверенное право Кыргызстана. Сейчас же они откровенно нарушают эти права, - заключил Никита Мендкович.


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URL: https://www.vb.kg/398287
Теги:
законопроект, НПО, США, Кыргызстан, деньги, политика
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