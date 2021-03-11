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Российские военные в Кыргызстане провели занятия со школьниками

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- Евгений Денисенко
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Военнослужащие объединенной российской военной базы (ОРВБ) в Кыргызстане провели военно-патриотические уроки с учениками начальных классов средней школы-гимназии №3 города Кант. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в который структурно входит и данная база.

Беседуя с ребятами, российские военнослужащие затронули темы защиты Отечества, родного дома, семьи. В форме исторической викторины, посвященной событиям Великой Отечественной войны, был проведен опрос школьников на знание героев Советского Союза – уроженцев Киргизской ССР, в том числе Калыйнура Усенбекова, Исмаилбека Таранчиева, бойцов Панфиловской дивизии Дуйшенкула Шопокова, Николая Ананьева, Григория Конкина, Григория Шемякина и других.

Особое внимание было обращено на важность укрепления исторической общности братских народов России и Кыргызстана, подчеркнули в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что один самолетов российской авиабазы "Кант", входящей в состав ОРВБ, носит имя Исмаилбека Таранчиева. Интернациональный экипаж самолета Ил-2 в составе Таранчиева, уроженца села Беш-Кунгей Аламудунского района Чуйской области Киргизской ССР и борт-стрелка Алексея Ткачева, уроженца села Шуклино Ярцевского района Смоленской области России, 18 марта 1944 года в районе города Нарвы совершил таран колонны фашистской техники. Имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева (этого звания он был удостоен посмертно) было присвоено штурмовику авиабазы "Кант" СУ-25 9 декабря 2017 года в День Героев Отечества, ежегодно отмечаемый в РФ.

А еще одно занятие - по огневой подготовке - российские военные в Кыргызстане провели с отрядом юнармейцев "Новое поколение".

"В ходе мероприятия военнослужащие продемонстрировали школьникам порядок выполнения нормативов по разборке и сборке автомата Калашникова. После тренировки ребята смогли самостоятельно выполнить нормативы и показать положительные результаты", - отметили в пресс-службе ЦВО.

"Юнармия" - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооружённых сил РФ, ЦСКА. Цели движения - развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи. объединение и координация деятельности детско-юношеских организаций военно-патриотической направленности. поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. В юнармейский отряд "Новое поколение" в Кыргызстане входят дети военнослужащих авиабазы "Кант".

Эта авиабаза является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ.


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URL: https://www.vb.kg/398288
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан
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