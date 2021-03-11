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В Кара-Суйском районе отравились тринадцать человек, двое из них скончались

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- Оксана Гут
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В Кара-Суйском районе отравились 13 человек, двое из них скончались. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Ранее сообщалось, что 9 марта на территории Кара-Суйского района зарегистрированы случаи пищевого отравления в быту с диагнозом Ботулизм. Они употребляли в пищу консервированные изделия (салаты, компоты, варенье) домашнего приготовления. Говорилось о десяти пострадавших, которые обратились в ГСВ "Нариман" за медицинской помощью с жалобами на головные боли, боли в области желудка, расстройство кишечника, рвоту, сухость во рту, затруднение при глотании. Пострадавшие немедленно были направлены на стационарное лечение.

Однако, по последним данным ДПЗиГСЭН, всего в стационары Ошской области были госпитализированы 13 пострадавших с диагнозом - Ботулизм, типичная форма, бульбарный синдром, тяжелое течение. Из них двое - женщины 50 и 58 лет - несмотря на реанимационные мероприятия скончались (в Ошской городской больнице и в инфекционном отделении Кара-Суйской ТБ).

В настоящее время один пострадавший находится в реанимационном отделении Ошской межобластной объединенной больницы, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, он на аппарате ИВЛ.

Остальные 10 пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение Кара-Суйской территориальной больницы, состояние стабильное, тяжелое. Все получают соответствующее лечение.

Кроме того, еще 15 человек находятся под наблюдением семейных врачей по месту жительства.

В ходе эпидрасследования было выяснено, что все пострадавшие 6 марта были в гостях у родственницы, которая отмечала свой 60-летний юбилей. Признаки заболевания начали проявляться 7 марта, все пострадавшие занимались самолечением и не обращались за медицинской помощью. И только после обеда 9 марта в связи с ухудшением состояния обратились в ГСВ "Нариман".

Специалистами Кара-Суйского районного ЦПЗиГСЭН для лабораторного исследования отобраны пробы по одной банке: салат "Ассорти", абрикосовый компот, вишневый компот, соленый огурец, айвовый компот, варенье абрикосовое домашнего приготовления и доставлены в санитарно-бактериологическую лабораторию. Со стороны семейных врачей ГСВ ведется медицинское наблюдение. Санитарно-эпидемиологическое расследование по данному случаю продолжается.

Меры профилактики:

Признаки ботулизма проявляются после употребления зараженного продукта в течение 2-36 часов, но иногда скрытый инкубационный период может продолжится и 8-10 дней, но чаще всего болезнь наступает через 12-24 часа. В большинстве случаев ботулизм начинается остро. Может возникнуть сразу у нескольких членов семьи или знакомых, употреблявших накануне консервированные салаты или огурцы, грибы, баклажаны либо другие овощи и мясные продукты.

Профилактика ботулизма основана:

- на строгом соблюдении санитарных и технологических правил консервирования пищевых продуктов;

- использовать только свежие фрукты и овощи;

- тщательно мыть овощи и плоды от частиц почвы;

- хранение консервированных продуктов в условиях холода;

- вздутые консервы нельзя употреблять и подлежат уничтожению;

- не рекомендуется консервировать в домашних условиях;

- не покупайте консервы с закатанными крышками на стихийных рынках и с рук;

- при покупке готовых консервов нужно обязательно проверить срок годности и обратить внимание на внешний вид банки.


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URL: https://www.vb.kg/398289
Теги:
Минздрав, отравление, Кыргызстан, больница, профилактика
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