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Семетей Тологон тегин о своей победе на чемпионате, мечтах и достижениях

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- Вячеслав Аникин
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Известный кыргызстанский шахматист Семетей Тологон тегин впервые стал чемпионом страны по одной из шахматных версий - рапиду. Как он смог добиться такого успеха, чем отличается рапид от классических шахмат, а также о многом другом наш ведущий мастер Каиссы рассказал корреспонденту VB.KG.

Ты три раза становился чемпионом страны по классическим шахматам. Скажи, какая из версий, на твой взгляд, сложнее?

- Сложно ответить на этот вопрос. В шахматах ничего легкого не бывает. Любую, даже незначительную цель, приходится достигать с трудом. В рапиде и классических шахматах есть свои сложности. Они как две стороны одной медали.

Рассчитывал ли на успех в состязаниях по рапиду?

- Я всегда ставлю перед собой только самые сложные задачи. Ведь зачем тогда садиться за шахматный стол? Но по классике у меня на этот раз не получилось. Много сил и внимания отняли поединки с молодыми шахматистами. Их сейчас в республике очень много. Например, многократный чемпион страны Асыл Абдыжапар только в дополнительной партии смог выиграть у 15-летнего Азиза Дегенбаева и завоевать золотую медаль. Такой борьбы разных поколений на наших чемпионатах раньше не было. Что особенно приятно, и в женских состязаниях были свои сенсации. Так, в турнире по быстрым шахматам победила юная Айжан Алыбай кызы, а третье место в этом турнире заняла 13-летняя кроха Айжан Съездбекова. Молодые шахматисты сейчас стали сильными конкурентами. С ними сражаться с каждым годом сражаться становится все тяжелее.

Кстати, а как ты сам стал заниматься этим древним видом спорта?

- По совету папы. Он всю жизнь занимался шахматами и хотел, чтобы я стал чемпионом мира и победителем олимпиад. Эту древнюю игру освоил быстро. Она мне сразу понравилась. Это же здорово закручивать хитроумные комбинации, заставлять соперника защищаться. Уже в восьмилетнем возрасте стал побеждать на детских турнирах, потом пришли более серьезные успехи. Стал двукратным чемпионом Азии среди юношей, завоевал Кубок Центральной Азии, побеждал на многих турнирах в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так что есть что вспомнить.

Но есть еще к чему стремиться?!

- Конечно, мечтаю выступить на Кубке мира и других не менее представительных турнирах.

Тебе уже 30 лет, пора поторопиться с достижением высоких целей..

- Верно, но скажу вам по секрету, я ,наверно, недостаточно трудолюбив. Нет, у отца и тренеров ко мне по этому поводу претензий не возникает, но я сам чувствую, что где-то не дорабатываю. Конечно, борюсь с этим недостатком, но не всегда успешно. Хотя потенциал, как говорят специалисты шахмат, у меня большой.

Кто твой любимый шахматист?

- Нет такого. Я многое в своей игре подчеркнул от Анатолия Карпова, Гари Каспарова, но чуть ближе мне по пониманию игры Боби Фишер. Сейчас я получаю наслаждение от игры Свен Карлсон.

Как ты оцениваешь уровень развития шахмат в Кыргызстане?

- Я уже говорил о молодых талантах, который начали составлять нам острую конкуренцию. Это происходит из-за того, что в нашей стране очень многие люди любят эту древнюю игру. Многое сделал для развития нашей спортивной дисциплины нынешний президент Федерации шахмат Кыргызстана Талант Мамытов. Так что в шахматное будущее Кыргызстана я смотрю с оптимизмом.


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URL: https://www.vb.kg/398292
Теги:
чемпионат, шахматы, Кыргызстан
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