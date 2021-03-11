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Из Кыргызстана незаконно вывозят нефть? Ответ ГКНБ

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- Оксана Гут
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Из Баткенской области не вывозят незаконно нефтепродукты. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ.

Отметим, 9 марта депутат Жогорку Кенеша КР Бейшеналы Нурдинов заявил о незаконном ввозе нефти из Баткенской области в Узбекистан и Таджикистан. В связи с чем Государственный комитет национальной безопасности КР разослал опровержение этой информации.

"Заявление депутата ЖК КР Б. Нурдинова о незаконном ввозе нефти из Баткенской области не соответствует действительности.

Так, согласно постановления правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2021 года введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и

нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. В этой связи, ГКНБ совместно с ПС ГКНБ КР ведут активную и усиленную работу по пресечению контрабанды нефтепродуктов и контролю его вывоза", - сообщили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/398295
Теги:
ГКНБ, граница, контрабанда, нефть, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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