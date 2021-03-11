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Мигранты из Кыргызстана жалуются на отсутствие медстраховки для своих детей

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Граждане Кыргызстана, работающие в России, пожаловались на то, что члены их семей не могут получить полис ОМС (обязательное медицинское страхование). Открытое письмо они направили главе республики Садыру Жапарову.

Кыргызстан входит в число стран Евразийского экономического союза, где свобода передвижения рабочей силы является одним из принципов. Граждане этой республики, зарегистрировавшись в России, могут получить полис ОМС, однако их дети лишены такой возможности. В своем письме мигранты рассказали, с какими проблемами сталкиваются из-за этой ситуации. Например, некоторых детей отказываются брать в детские сады и школы, не допускают к участию в спортивных соревнованиях, родители вынуждены искать недорогие частные клиники, где уровень медицинского обслуживания не всегда соответствует стандартам. Зачастую этой ситуацией пользуются мошенники, которые предлагают за деньги оформить иностранцам фальшивый полис ОМС на детей.

Отметим, ранее обеспечение членов семей граждан стран ЕАЭС полисами ОМС обсуждался в рамках Союза, но пока вопрос остается открытым. Граждане этих государств могут приобретать добровольный медицинский полис.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/398297
Теги:
миграция, Россия, медицина
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