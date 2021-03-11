Борьба с контрабандой. Сотрудники ГКНБ ранены в ходе операции на границе

Два сотрудника ГКНБ получили телесные повреждения в ходе операции по пресечению контрабандного перемещения товаров через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Вооруженное столкновение произошло сегодня, 11 марта в селе Самаркандек Баткенской области. В ГКНБ отмечают, что именно там пролегает один из самых интенсивных маршрутов контрабанды.

"Такая ситуация вызывает справедливое массовое возмущение граждан КР – жителей приграничных населенных пунктов. Как известно, жители, недовольные непрекращающейся контрабандой, выражают возмущение, обвиняя, госорганы в

"бездействии" и требует принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении ГКНБ.

Сегодня во время проведения следственных мероприятий по делу о незаконном пересечении границы в селе Самаркандек, в сотрудников ГКНБ начали стрелять.

"Граждане в количестве более 20 человек во главе с гражданином КР Абдусаламовым, чтобы предотвратить задержание контрабандного груза оказали физическое сопротивление сотрудникам ГКНБ с применением огнестрельного оружия. Пытаясь, таким образом, спровоцировать массовое столкновение группы контрабандистов с работниками ГКНБ, с целью недопущения процессуального документирования преступления", - сообщают в органах нацбезопасности.

Двум грузовым большегрузным автомашинам из шести, без государственных номерных знаков, удалось скрыться, на той стороне границы. В результате перестрелки двум сотрудникам ГКНБ нанесены телесные повреждения.

В настоящее время участники инцидента задержаны, на месте работает совместная с ОВД следственно-оперативная группа. По данному факту ГКНБ продолжает соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и участников

совершенного преступления.

В свою очередь, органы ГКНБ вынуждены предупредить жителей приграничных населенных пунктов об уголовной ответственности за подобные преступления, воспрепятствование законным действиям правоохранительных и других органов, направленных на пресечение контрабанды, защиту экономической безопасности и интересов отечественных производителей.