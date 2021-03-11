Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 100.72 - 102.22

Кадыр Атамбаев: Моего отца оправдает история

167  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Готовится интервью с участием жены, сына и дочери Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в Инстаграм написала Алия Шагиева, дочь Атамбаева.

"Большой выпуск с участием мамы, брата и меня. Это интервью далось всем нам нелегко, и сначала мы сомневались, стоит ли на него соглашаться. Но есть вещи, о которых молчать невыносимо", - отмечает Шагиева. Она поблагодарила журналистку из Казахстана Галину Рыжкину и её команду "за желание понять и за стремление к честности".

В короткой версии интервью Кадыр Атамбаев сказал, что Алмазбек Атамбаев – не преступник, "в любом случае моего отца оправдает история".

За час после опубликования, видео просмотрели более 20 тысяч подписчиков Шагиевой под профилем "честная".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398305
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Алия Шагиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  