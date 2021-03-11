Кадыр Атамбаев: Моего отца оправдает история

Готовится интервью с участием жены, сына и дочери Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в Инстаграм написала Алия Шагиева, дочь Атамбаева.

"Большой выпуск с участием мамы, брата и меня. Это интервью далось всем нам нелегко, и сначала мы сомневались, стоит ли на него соглашаться. Но есть вещи, о которых молчать невыносимо", - отмечает Шагиева. Она поблагодарила журналистку из Казахстана Галину Рыжкину и её команду "за желание понять и за стремление к честности".

В короткой версии интервью Кадыр Атамбаев сказал, что Алмазбек Атамбаев – не преступник, "в любом случае моего отца оправдает история".

За час после опубликования, видео просмотрели более 20 тысяч подписчиков Шагиевой под профилем "честная".