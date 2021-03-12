Территория боли! Маленьким пациентам ожогового отделения требуется помощь

Ожоговое отделение - одно из самых страшных мест - филиал ада. И тем, кто здесь находится, очень нужна помощь - сегодня, сейчас! Единый номер ЭЛСОМ для "ожоговой копилки" - 055221–72–17.

Малышка из изолятора

Шералиевой Сабине полтора года. В середине февраля девочка перевернула на себя кастрюлю, только что снятую с огня. Дикий крик, "скорая", ожоговое отделение... Вердикт врачей - глубокие ожоги почти сорока процентов тела. Малышку госпитализировали в изолятор, куда кладут самых тяжелых пациентов. Вместе с Сабиночкой там сейчас лежат еще два ребенка - на огромных медицинских кроватях крохотные, стонущие фигурки в белых бинтах. Это страшно. Мама Сабины, находящаяся на последнем месяце беременности, происходящего не вынесла, от стресса начались роды. С малышкой осталась мамина младшая сестра, сама еще ребенок. Папа Сабиночки все это время пытался заработать на лекарства, но в день на лечение дочери уходила его месячная зарплата!

Врачи ожогового отделения обратились за помощью в фонд "Лучи добра", который уже больше десяти лет помогает тяжелым ожоговым больным, чьи родственники не могут приобретать медикаменты. Сейчас лечение малышки оплачивает фонд, идет экстренный сбор средств на нее.

- Сабиночка сейчас находится в стабильно–тяжелом состоянии. Ожоги для ребенка такого возраста очень обширные и опасные. Сейчас важно довести ее до операций по пересадке кожи, после них состояние девочки улучшится. Но чтобы организм справился, необходимы дорогие медикаменты - селемин, тапим, розакет. Купить их родители не в состоянии, а без этих лекарств кроха не выкарабкается, - объяснил лечащий врач Сабины Владимир Плаксин.

С доктором девочке повезло, есть у Владимира Васильевича особый талант - выхаживать малышей. Малышку Кундуз Эсенгулову он вел в течение девяти месяцев, и из отделения она ушла на своих ногах. Хотя такие, как Кундузка, не выживают. Девочка упала в кипящий казан с водой, целыми у нее осталась только лицо и одна ручка. Бесконечные пересадки кожи, боль, страх, терминальное состояние... Девочка "умирала" несколько раз, но врачи боролись за нее так же, как борются за каждого маленького пациента. Но без нужных лекарств победу в этой схватке со смертью не одержать. Пожалуйста, помогите выжить и малышке Сабине!

Трагедия зубного техника

Оба сына Айгуль Абдыкадыровой с детства грезили карьерой врачей. Женщина, растившая их одна, как могла помогала своим мальчишкам учиться. Старший Алтынбек Максатбеков закончил медакадемию, его младший братишка Илим - на последнем курсе.

- Алтын мечтал стать хирургом, но с его хроническим заболеванием - эпилепсией - сделать это было невозможно. Поэтому он выбрал профессию зубного техника, чтобы все равно быть в профессии. Все у него получалось, он с детства привык делать работу точно до мелочей. Но очередной эпилептический приступ обернулся трагедией, сын упал на работающую плитку и загорелся. Штаны буквально вплавились в его ноги, пострадали руки, лицо, грудь. С 31 декабря я буквально живу в ожоговом отделении, на все готова, только бы мой мальчик выжил. Но у меня уже просто нет сил. Братья помогают, но у них нет возможности полностью оплачивать лечение - это же десятки тысяч сомов! - плачет Айгуль Максатбековна.

Когда мы делали этот репортаж, Алтынбека только что привезли с операции по пересадке кожи - четвертой по счету. Зрелище не для слабонервных! Следом за ним в палату вкатили и его стонущего от боли Илима - он уже во второй раз становится донором кожных лоскутов. Это тоже боль адская, оба бедра у парня - сплошные раны! Но иного способа спасти жизнь Алтынбека нет.

Парню нужны те же препараты, что и Сабине. Это три магических слова - селемин, тапим, розакет (взрослым можно и ульсепан). Плюс - на каждую пересадку кожи нужны два специальных одноразовых ножа, каждый из которых стоит десять тысяч сомов!

- Мы изо всех сил тянем лечение Алтынбека, просто не можем его бросить! Просим помощи везде, где только можно. Это удивительный молодой человек и его стойкая мама бесконечно благодарны за помощь. Но пока пройдено только полпути - впереди еще несколько этапов операций. Мы просто не знаем, где брать на них деньги, - рассказывает куратор ожогового отделения от фонда "Лучи добра" Наталья Дьяченко.

Художнику тоже худо

Игорь Иванович Калашников - уже может самостоятельно сидеть и даже говорить. На днях ему сделали очередную операцию на веки, которые, в прямом смысле слова, скрутились в трубочки от ожогов. Теперь мужчина может спать с закрытыми глазами. Но впереди еще долгий путь к выздоровлению.

Игорь Иванович сидит на кровати и смотрит в окно - там горы, позолоченные янтарным закатом. Калашников смотрит на них взглядом художника - словно готовится перенести эту красоту на холст. У этого человека удивительные глаза, по– детски ясные, которые делают добрым даже обезображенное ожогами лицо.

Рядом с ним суетится, прибирая палату, его бывшая жена - она не оставила в беде Игоря Ивановича, хотя они были много лет в разводе. Женщина всю свою пенсию тратила на то, чтобы помочь ему. По нескольку суток дежурила у его кровати в первые недели болезни, пока мужчина был полностью беспомощным и практически без сознания.

А больше у Игоря Ивановича никого нет. И выжить ему помогали неравнодушные люди, которые передавали деньги на лекарства и препараты крови. Палец на одной руке Калашникову пришлось ампутировать, но он не отчаивается и верит, что сможет дальше работать.

- Надеюсь, что хоть часть оборудования уцелела. Мне ведь его купил один американец, я ему свои картины и сувениры просто так подарил - хотел, чтобы человек что–то на память о Кыргызстане с собой увез на родину. Мы с ним тогда долго общались, а потом он сделал мне подарок, которого я никак не ожидал - купил станок для обработки материалов, о котором мечтал! Вот так бывает. А то, что в пожаре выжил, - это просто чудо Господне! Представляете, все ведь как в страшном кино было: над верстаком висела полка с керосином, лаками, красками, и одна часть вдруг оторвалась, и с нее скатилась банка с замоченными в керосине кисточками. Капли горючего попали на плитку, и все моментально вспыхнуло, я попытался выбраться из–за стола, но в этот момент начали взрываться банки с краской, стало нетерпимо жарко, я вдыхал огонь, но не мог выбраться. Стал звать на помощь - ведь в соседнем помещении был неходячий человек, он бы не выбрался из пожара. Прибежал сосед, помог нам обоим выбраться. А "скорую" мы ждали 40 минут, я терял сознание от боли. Что было потом - не помню, первые дни в больнице - кошмар какой–то. Дни мне казались вечностью, я весь просто горел. Дышать тяжело, боль не утихает, медикаменты не помогают. Но умереть мне не хотелось ни разу. Наоборот, я так мечтал выжить. Я так благодарен каждому, кто помог мне, словами это чувство не выразить! - впервые за всю болезнь Игорь Иванович говорил так долго и так откровенно.

Лечиться ему еще минимум две недели. Лекарства по–прежнему приобретает фонд "Лучи добра". Но копилка стремительно пустеет.

Вместо P.S. В этот раз мы были в ожоговом отделении с Натальей Дьячнко - куратором "ожоговой" темы на городском интернет–форуме Diesel.elcat.kg. Из его раздела "благотворительность" и вырос фонд "Лучи добра". Журналисты "Вечерки" также являются волонтерами этого фонда и уже много лет помогают врачам ожогового отделения "вытягивать" даже безнадежных больных.

Но без вашей помощи мы не сможем НИЧЕГО! Потому что на одного тяжелого пациента в первый период тратится до десяти тысяч сомов в сутки! Бывает и больше, в зависимости от тяжести состояния. Случается и такое, что эти деньги нужны не на спасение, а на облегчение нечеловеческих мучений, которые испытывают все без исключения пациенты этого страшного отделения. И каждый ваш сом, перечисленный в ожоговую копилку, кому–то дает временное облегчение, а кому–то спасает жизнь.

...В этот раз мы задержались в отделении, нужно было приобрести препараты для всех наших подопечных. Уже собрались выходить, когда дверь распахнулась и в отделение вкатили на носилках обугленного мужчину. Оказалось, что бедняга рыбачил и неудачно закинул удочку, она задела высоковольтную линию, и мужчину оглушил разряд тока. Он упал без сознания, а трава вокруг загорелась. Пока друзья подоспели на помощь, мужчина обгорел почти полностью - 85 процентов ожогов! Мужчине всего 45 лет, у него жена, дети, которые поверить не могут, что в их семью ворвалась беда.

Оказаться на кровати в ожоговом отделении может каждый. Но вот оплатить "золотое" лечение под силу немногим. Здесь всегда нужна наша с вами помощь. Сегодня Алтынбек, Игорь Иванович и кроха Сабина живы только потому, что сотни людей не прошли мимо. Пожалуйста, помогите нам и дальше помогать! Важна любая сумма - вы ведь сами это знаете...

Помочь можно несколькими способами:

пополнить мобильный кошелек "ожоговой копилки" ЭЛСОМ 0(552) 21–72–17 (зарегистрирован на Наталью Дьяченко):

– через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

– переводом со своего банковского счета в KICB;

– в отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского Банка, Банка Азии;

– в моносалонах ЭЛСОМ;

– у уполномоченных агентов ЭЛСОМ.

передать деньги на "точки сбора" "Дизель–форума", вы их видите на этой странице;

Также можно сдать кровь на имя Сабины Шералиевой, Алтынбека Максатбекова или Игоря Калашникова. Для этого необходимо прийти в Республиканский центр крови (он находится на проспекте Чынгыза Айтматова, 60, пересекает улица Скрябина, чуть ниже "Политеха"). В регистратуре необходимо указать, что вы сдаете кровь для пациента, находящегося в ожоговом отделении БНИЦТО. Затем получить справку и передать ее Наталье Дьяченко, связавшись с ней по телефону 0(552) 21–72–17 или принести на любую "точку сбора" "Дизель–форума".