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В Москве впервые прошел конкурс "Мисс Кыргызстан в России"

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- Евгений Денисенко
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Бьюти-форум "Табарман", организованный по инициативе кыргызской диаспоры во взаимодействии с посольством КР в РФ, состоялся в одном из престижных залов Москвы.

В рамках форума выступили представители бизнес-сообщества в сфере бьюти-индустрии (салоны красоты, студии маникюра, парикмахерские, барбер-шопы, дома моды и так далее). Ряду предпринимателей, в том числе из Кыргызстана, были вручены ежегодные премии "Табарман". А за первенство в конкурсе "Мисс Кыргызстан в России" поборолись четырнадцать уроженок КР, собравшиеся в столице России из ее различных регионов.

Девушкам (в их числе – студентки, представители различных профессий) было предложено участвовать в показе вечерних, национальных платьев, в интеллектуальном состязании, представить культуру и традиции своего народа, продемонстрировать и внешнюю, и внутреннюю красоту.

Звание первой и второй вице-мисс Кыргызстана в России завоевали соответственной самая юная участница, 18-летняя Роза Ганиева и студентка Кемеровского медицинского института, будущий педиатр Алтынай Борукчиева. А победительницей стала Баяна Бактыбек кызы. Корону ей надела председатель жюри, академик Евразийской телеакадемии Ассоль Молдокматова.

В резюме, подготовленном для участия в конкурсе, Баяна Бактыбек кызы рассказала, что родилась в городе Токтогул Джалал-Абадской области, "в обычной кыргызской среднестатестической семье": "Мой папа - сварщик, мама - швея. В семье нас четверо: три девочки и мальчик, я - третья дочь и третий ребёнок, две мои старшие сестры уже оперились, и покинули родительский дом - они замужем. Младший брат ещё не женат. В Россию переехали с родителями год назад. В данное время я являюсь студенткой 3-го курса Финансового экономического техникума. В связи с переездом в Москву пришлось перейти на заочную форму обучения Моя цель изучать языки и путешествовать по миру. Мечтаю стать известной моделью, актрисой, как Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер".

За участниц конкурса болели в зале не только многочисленные соотечественники, но и представители других диаспор, сами москвичи, почетные гости. В жюри вошли президент мирового конкурса "World Beauty" Вадим Хусаинов, народный артист России Юрий Назаров, популярный казахский певец Ержан Нургалиев, пластический хирург Кубанычбек Алибеков, участники проекта "Голос", другие звезды шоу-бизнеса, медийные личности.

Главный организатор конкурса Марсель Салахунов пожелал его участницам новых успехов и в избранных ими профессиях, и в подобных международных мероприятиях. Все девушки получили памятные подарки, а Баяна Бактыбек кызы теперь примет участие в финале конкурса "Мировая красавица-2021".

Большинство конкурсанток (несколько человек не могли присутствовать по объективным причинам) стали на следующий день гостями посольства КР в РФ. Во время организованного для них чаепития они рассказали о своей жизни, увлечениях, о планах на будущее. Поделились с собравшимися своими задумками и инициаторы самого конкурса.

Заявить о себе в нем, по словам одного из организаторов Назгуль Асанбековой, в этот раз смогли молодые кыргызстанки из Москвы, Московской, Самарской и Кемеровской областей. Но в планах – расширение как географии участниц, так и конкурсной программы. Есть идея проводить такое состязание дважды в год, в двух форматах – "Мисс Кыргызстан" и "Миссис Кыргызстан" (соответственно, для незамужних и замужних соотечественниц).

"Участвуя в нынешнем конкурсе, девушки получили импульс, и это для них трамплин для полета. Только вверх!" – говорит Асанбекова

Целью специального бизнес-форума под названием "Табарман", существующего уже несколько лет, было создание в Москве необходимой среды для кыргызских предпринимателей, отмечал ранее в интервью "VB.KG" Марсель Салахунов. И, по его словам, среди людей, преуспевших на этом поприще, много кыргызстанок.

"Скажу так, наших молодых соотечественниц в бизнесе – преобладающее большинство. Наверное, у них больше воли, моральной силы, они больше готовы рисковать, создавая что-то свое, нежели некоторые из их соотечественников – представителей сильного пола. Бьюти-индустрия, массажные кабинеты, салоны красоты, различные секторы сервисной сферы – это все их поле деятельности. Но кто-то успешно представлен и в финансовой, торгово-экономической, риэлторской, других областях. Так что мужчинам есть на кого равняться", - заявил Марсель Салахунов.

Прошедшие в Москве бьюти-форум и конкурс красоты "Мисс Кыргызстан в России" – еще одно подтверждение правильности этого утверждения.


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URL: https://www.vb.kg/398307
Теги:
диаспора, Москва, Кыргызстан, конкурс красоты
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