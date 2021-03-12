Погибшего от COVID-19 кыргызского композитора по ошибке назвали белорусом

Весной прошлого года от коронавируса в госпитале близ Лондона скончался выдающийся композитор-авангардист Дмитрий Смирнов-Садовский.

Он родился 2 ноября 1948 года в Минске, поэтому ряд СМИ поспешил в прошлом году сообщить о кончине "выдающегося белорусского композитора". Однако в действительности родители, оперные певцы, Николай Садовский и Евгения Смирнова, увезли его из Минска грудным младенцем и больше никогда в Беларусь не возвращались.

Детство и юность Дмитрия Смирнова-Садовского прошли во Фрунзе, в столице Кыргызстана он учился в средних школах № 3 и № 38, в 1967-м с блеском закончил Фрунзенское музыкальное училище.

Об этом рассказывается в рукописи будущей книги о Смирнове-Садовском профессора КРСУ Андрея Кузнецова, с материалами которой он познакомил VB.KG.

Интересными подробностями о Смирнове-Садовском поделился с нами еще один профессор КРСУ – родной брат композитора, доктор архитектуры Юрий Смирнов.

Оказывается, именно во Фрунзе Смирнов-Садовский родился как композитор, начал писать свои музыкальные опусы, они впоследствии принесли ему всемирную славу. В этом городе Смирнов стал автором трехчастной сонаты для фортепиано, струнного квартета, фортепианного "Триптиха", вокальных циклов "Горсть песка" на стихи Исикавы Такубоку и "Два сонета Шекспира".

С 1967 по 1972 годы Дмитрий учился в Московской консерватории. Предполагалось его распределение на работу в Кыргызстан. И Дмитрий написал "очаровательные", по мнению специалистов, две пьесы на кыргызские фольклорные темы – "Токкату" для фортепиано и "Колыбельную" для гобоя с фортепиано.

Однако Дмитрий в Кыргызстан не вернулся: женился на коллеге по учебе в Московской консерватории москвичке Елене Фирсовой. С 1973 по 1980 годы работал редактором в издательстве "Советский композитор", стал с 1974 года членом Союза композиторов СССР. Получил первую премию за "Соло для арфы" на Международной неделе арфы в Маастрихте в 1976 году.

В ноябре 1979 года на VI Всесоюзном съезде советских композиторов в докладе председателя Союза композиторов Тихона Хренникова музыка Дмитрия Смирнова, Елены Фирсовой, Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной и еще нескольких выдающихся советских авангардистов подверглась жестокой критике. Смирнов и его жена Фирсова попали в так называемую "хренниковскую семерку" - "черный список" семи молодых композиторов.

Еще во Фрунзе Дмитрий увлекся творчеством великого английского поэта и художника конца XVIII – начала XIX веков Уильяма Блейка. А в 1989-м были поставлены его оперы на сюжеты Блейка "Тириэль" в германском Фрайбурге (и "Тэль" в Лондоне. В том же году его Первая симфония "Времена года" c большим успехом была исполнена на Тэнглвудском фестивале в США.

Смирнов был одним из инициаторов и организаторов знаменитого АСМа - Ассоциации современной музыки, основанной в Москве в 1990 году.

В 1991-м Смирнов, Фирсова и их маленькие дети Филипп (ныне известный художник) и Алиса (она стала композитором и пианисткой) переехали в Великобританию. Смирнов-Садовский и Фирсова преподавали в Кембридже (Сент-Джонс колледж, 1992), в Дартингтоне (графство Девоншир, 1992), в Килском университете (графство Стаффордшир), в Голдсмитс-колледже (Лондон, 2002).

Его музыку исполняли такие дирижеры Геннадий Рождественский, Мартин Браббинс, сэр Эндрю Дэвис, Деннис Рассел Дэвис, Оливер Кнуссен, Рейнберт де Леу, Ежи Максимюк, Лев Маркиз, Риккардо Мути, Василий Синайский, Ян Паскаль Тортелье, Гюнтер Шуллер, Петер Этвеш.

Смирнов-Садовский - автор литературных и музыкально-теоретических трудов, книг и статей о музыке Антона Веберна, Пьера Булеза, Дьёрдя Лигети, Бёртуистла, Брайана Фернейхоу, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича, Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной.

А в стихотворениях Смирнова-Садовского вспоминается Бишкек: "В мозгу моем смешались города: Сент-Олбанс, Амстердам, Париж и Вена, Москва, Саратов и Кызыл-Орда, Бишкек, Улан-Удэ... Кудэ-куда несешь меня крылатая беда? Зачем, вскипая, пенишься мгновенно Под мышкой ртуть, и раздается звон Сквозь жизни розоватый полусон, Так, словно разбивается посуда, По ком звонишь, термометр-иуда? И мутно сквозь очки произнесен Уж приговор, но, в искушенье чуда, Хватаюсь за соломинку-тетрадь, И кот чеширский щерится опять..."

Случайных названий в этом перечне городов нет. Не говоря уж о его второй родине, Бишкеке. В Москве он жил около 20 лет, столько же в Сент-Олбансе рядом с Лондоном, успешно выступал в Амстердаме, Париже, Вене, Саратове и Кызыл-Орде. А в Улан-Удэ, работать в местном театре, переехали из Минска его родители. Откуда и переехали опять в 1955-м - во Фрунзе-Бишкек.

Другие подробности о кыргызско-русско-британском композиторе-авангардисте, поэте и переводчике Смирнове-Садовском читайте в пятничном выпуске газеты "Вечерний Бишкек".