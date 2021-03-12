Таможенники пресекли партию контрабандных яиц на полмиллиона сомов

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками Оперативной таможни в Ошской области было остановлено транспортное средство марки "Mersedes-Benz 312", под управлением гр. КР "Г.Б.Б.".

В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен товар – куринные яйца, в количестве 57750 шт. Ввезенные из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕЭАС. Стоимость задержанного товара составила 548 625 сомов.

Данный факт зарегистрирован в Журнале учёта информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы по подследственности.