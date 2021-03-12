Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

Свела судьба. Пара из Кыргызстана поженились в формате онлайн

294  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Герои сегодняшней нашей рубрики дизайнер, философ Миррахим Опош и его супруга Дилорам Умуркулова - учитель английского языка, которые во время карантина провели свадьбу в формате онлайн.

Расскажите, как свела вас судьба?

Миррахим: - В этом году будет уже 12 лет с тех пор, как мы знакомы. Почти 2 года дружили до свадьбы, а в прошлом году поженились. Я участвовал в разных проектах, связанных с сохранением и приумножением наших культурных ценностей. Как раз во время одного такого проекта в 2009 году мы и познакомились. Диля тогда еще училась на первом курсе в КНУ. А я был ассистентом проекта, связанного со сказителями эпоса "Манас". И мы проводили Дни Манаса в Историческом музее, все желающие могли их посетить. Мы встречали всех гостей. На мероприятие пришла Диля, мы познакомились, пообщались. Сразу заметил ее - образованная, воспитанная, интересная. Как мне показалось тогда, в ней были все те качества, которые мне нравятся в людях. И позже я убедился, что не ошибся.

Дилорам: - После нашего знакомства мы еще несколько раз встретились в КНУ, где я училась, а Миррахим уже преподавал философию. Он всегда был приветливым и интересовался моими делами, было очень приятно. И десять лет мы были просто знакомыми.

Как же получилось, что мимолетное знакомство вылилось во что–то большее?

Дилорам: - Однажды в "Фейсбуке" я увидела, что у Миррахима день рождения 1 января. Был указан и номер его телефона, и я решилась написать ему поздравление в Whats"App.

Миррахим: - Оно состояло из трех слов: "С днем рождения". Номер, с которого пришло сообщение, был не известен. Стало очень интересно, кто же поздравляет. И я настоял на встрече. Неделю уговаривал незнакомку увидеться. И это было не простое любопытство, что–то тянуло меня к ней. Кстати, до этого случая были знаки, указывающие на то, что в моей жизни скоро произойдут изменения. Каждый год после моего дня рождения мы с друзьями едем на Иссык–Куль на горячие источники. И там со мной произошла удивительная трансформация, меня вдруг осенило: "Хочу семью! Хочу жениться!". Я даже другу об этом сказал, что созрел и готов для такого важного шага. А еще одна хорошая знакомая мне написала сообщение, что ей приснился сон, будто в этом году я женюсь. "Не зевай!" - советовала она мне. И эти моменты послужили таким толчком, что, когда я начал общаться с Дилей, почувствовал что она и есть моя половинка.

Дилорам: - Когда он вернулся с Иссык–Куля, мы встретились в одной из столичных кофеен, разговаривали обо всем на свете и даже не заметили, как пролетело время. Потом мы стали часто общаться.

У вас была очень необычная свадьба в формате онлайн. Чья идея?

Миррахим: - Так получилось, что когда мы решили пожениться, в стране действовал карантин, были запрещены все торжества, и нужно было соблюдать социальную дистанцию. Поэтому мы решили провести небольшое торжество в творческой студии "7 Небо". Там обычно проходят различные семинары и лекции, а я провожу там беседы на философские темы. Мы позвали около десяти человек, близких людей, это наши друзья коллеги и родственники. Даже наши родители не приезжали в студию, дали благословение нам по Zoom. Был такой смешной момент, на тоях обычно дарят новобрачным деньги. А тут наши друзья подарили нам безлимитный Zoom, бесплатный Wi–Fi, фото– и видеосъемку. Присоединиться к видеоконференции и поздравить нас могли все желающие.

И мы пригласили на онлайн–торжество всех близких друзей из Индии, Китая, Германии. Свадьбу вели на трех языках. Получился очень необычный и интересный опыт. На традиционную свадьбу где–нибудь в ресторане не получилось бы собрать столько людей, а тут разделить с нами самый радостный день смогли все желающие.

Дилорам: - Родители нашу идею поддержали, были не против того, что мы делаем онлайн–свадьбу. Дали свое благословение, хоть и на расстоянии. Для теплых слов и добрых пожеланий ведь нет границ. Но мы соблюли все национальные традиции, Миррахим с родными забрали меня из дома за десять дней до свадьбы. Провели обряд нике, а после мы зарегистрировали брак.

Хоть свадьба и была в онлайн–формате, все равно очень волновались. У меня было белое свадебное платье, которое сшил Миррахим. Это был его свадебный подарок мне. Мы вместе выбирали ткань и фасон, получился потрясающий наряд.

Миррахим: - Кстати, мы и студию "7 Небо" украсили в советском стиле, на стене висел туш–кийиз, а на нем из ваты выложили заглавные буквы наших имен. На столе был советский чайный сервиз, пиалы в горошек, весь инвентарь был в студии, часть попросили у знакомых. Мы постарались полностью воссоздать атмосферу свадьбы советской кыргызской семьи и погрузиться в прошлое.

Как считаете, что делает семью крепкой?

Дилорам: - Поддержка друг друга, понимание и терпение. Когда человек дорог и любим, даже в тех ситуациях, когда обижаешься на него, нет злости, ненависти, злишься, всегда отмечаешь: стоп, уймись.

Миррахим: - Я думаю, самое главное - это принятие человека без условностей, таким, какой он есть. Когда есть ложные ожидания от человека и они не оправдываются, возникают конфликтные ситуации. Очень важно принять человека со всеми его достоинствами и недостатками.

Мы учитываем, что у каждого из нас, например, может быть свое личное пространство, свои хобби и интересы, и это надо уважать. Когда ты даешь человеку свободу, то и семья будет крепкой.

В последнее время я был очень занят работой, поздно приходил домой, было много выездов в другие области, но Диля всегда с пониманием относилась к этому и ни разу не упрекнула в том, что я уделяю ей мало времени и внимания.

Диля, скажите, сложно ли жить с творческим человеком?

Дилорам: - Вовсе нет, наоборот, мне нравится то, чем он занимается. И знаете, мне, можно сказать, повезло. У меня появился личный стилист и имиджмейкер. Супруг подсказывает, какой мне наряд больше подходит, какие цвета мне к лицу. И шьет для меня наряды. У меня своя коллекция платьев его бренда.

Миррахим: - Существует стереотип, что творческие люди - капризные, их настроение может меняться сто раз на дню. Говорят, творческих надо во всем поддерживать, подстраиваться под них. Но я считаю, что и творческому человеку, да и любому другому тоже не пристало вести себя заносчиво и требовать повышенного внимания к своей персоне.

Вы такие разные. Чем дополняете друг друга?

Миррахим: - Я был участником одного проекта с привлечением иностранных менторов. Моим наставником была Мукарама–эже из Душанбе, мы с ней очень сдружились, она часто приезжает в Бишкек. Когда мы с Дилей только дружили, Мукарама–эже тоже была в Бишкеке, и я их познакомил. Она спросила меня, знаю ли я, что означает имя моей любимой. Оказывается, с персидского оно переводится как "покой моей душе". Диля для меня - это покой души. Наверное, к этому я всегда стремился, обрести покой, радость, счастье внутри себя. И с любимой я все это нашел.

Дилорам: - Миррахим меня во всем вдохновляет и поддерживает все мои начинания. А еще, когда мне грустно, он всегда находит теплые слова, чтобы поднять мне настроение. Это очень важное качество, не каждый умеет так тонко чувствовать другого человека.

А что такое любовь?

Дилорам: - Любовь - это глубокое уважение к родным, к тому человеку, с которым живешь и все делишь поровну. Это такое чувство, когда каждый миг понимаешь, как этот человек дорог тебе.

Миррахим: - Это когда две души находят гармонию друг в друге.

Романтические поступки друг другу делаете?

Миррахим: - Мы любим проводить вечера дома, смотрим фильмы по телевизору, разговариваем. Диля любит читать биографии известных людей и описание разных исторических событий, а потом рассказывает о них мне. На днях я пришел с работы уставший, а Диля, окружив меня заботой и теплом, рассказала мне про Байрона, про то, как он жил и творил. Для меня такие тихие, уютные семейные вечера тоже наполнены романтикой.

Дилорам: - Романтику все понимают по–своему. Проснуться рано утром и приготовить завтрак для любимого, пожелать ему хорошего дня - это тоже романтика.

О чем мечтаете?

Миррахим: - Мечтаний много. Но, пожалуй, главная - мы хотим с Дилей однажды открыть фонд, который помогал бы всем нуждающимся - и взрослым, и детям, оказавшимся в сложных ситуациях. Хотим, чтобы их жизни изменились в лучшую сторону.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398318
Теги:
свадьба, Бишкек, Кыргызстан, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  