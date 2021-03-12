Свела судьба. Пара из Кыргызстана поженились в формате онлайн

Герои сегодняшней нашей рубрики дизайнер, философ Миррахим Опош и его супруга Дилорам Умуркулова - учитель английского языка, которые во время карантина провели свадьбу в формате онлайн.

Расскажите, как свела вас судьба?

Миррахим: - В этом году будет уже 12 лет с тех пор, как мы знакомы. Почти 2 года дружили до свадьбы, а в прошлом году поженились. Я участвовал в разных проектах, связанных с сохранением и приумножением наших культурных ценностей. Как раз во время одного такого проекта в 2009 году мы и познакомились. Диля тогда еще училась на первом курсе в КНУ. А я был ассистентом проекта, связанного со сказителями эпоса "Манас". И мы проводили Дни Манаса в Историческом музее, все желающие могли их посетить. Мы встречали всех гостей. На мероприятие пришла Диля, мы познакомились, пообщались. Сразу заметил ее - образованная, воспитанная, интересная. Как мне показалось тогда, в ней были все те качества, которые мне нравятся в людях. И позже я убедился, что не ошибся.

Дилорам: - После нашего знакомства мы еще несколько раз встретились в КНУ, где я училась, а Миррахим уже преподавал философию. Он всегда был приветливым и интересовался моими делами, было очень приятно. И десять лет мы были просто знакомыми.

Как же получилось, что мимолетное знакомство вылилось во что–то большее?

Дилорам: - Однажды в "Фейсбуке" я увидела, что у Миррахима день рождения 1 января. Был указан и номер его телефона, и я решилась написать ему поздравление в Whats"App.

Миррахим: - Оно состояло из трех слов: "С днем рождения". Номер, с которого пришло сообщение, был не известен. Стало очень интересно, кто же поздравляет. И я настоял на встрече. Неделю уговаривал незнакомку увидеться. И это было не простое любопытство, что–то тянуло меня к ней. Кстати, до этого случая были знаки, указывающие на то, что в моей жизни скоро произойдут изменения. Каждый год после моего дня рождения мы с друзьями едем на Иссык–Куль на горячие источники. И там со мной произошла удивительная трансформация, меня вдруг осенило: "Хочу семью! Хочу жениться!". Я даже другу об этом сказал, что созрел и готов для такого важного шага. А еще одна хорошая знакомая мне написала сообщение, что ей приснился сон, будто в этом году я женюсь. "Не зевай!" - советовала она мне. И эти моменты послужили таким толчком, что, когда я начал общаться с Дилей, почувствовал что она и есть моя половинка.

Дилорам: - Когда он вернулся с Иссык–Куля, мы встретились в одной из столичных кофеен, разговаривали обо всем на свете и даже не заметили, как пролетело время. Потом мы стали часто общаться.

У вас была очень необычная свадьба в формате онлайн. Чья идея?

Миррахим: - Так получилось, что когда мы решили пожениться, в стране действовал карантин, были запрещены все торжества, и нужно было соблюдать социальную дистанцию. Поэтому мы решили провести небольшое торжество в творческой студии "7 Небо". Там обычно проходят различные семинары и лекции, а я провожу там беседы на философские темы. Мы позвали около десяти человек, близких людей, это наши друзья коллеги и родственники. Даже наши родители не приезжали в студию, дали благословение нам по Zoom. Был такой смешной момент, на тоях обычно дарят новобрачным деньги. А тут наши друзья подарили нам безлимитный Zoom, бесплатный Wi–Fi, фото– и видеосъемку. Присоединиться к видеоконференции и поздравить нас могли все желающие.

И мы пригласили на онлайн–торжество всех близких друзей из Индии, Китая, Германии. Свадьбу вели на трех языках. Получился очень необычный и интересный опыт. На традиционную свадьбу где–нибудь в ресторане не получилось бы собрать столько людей, а тут разделить с нами самый радостный день смогли все желающие.

Дилорам: - Родители нашу идею поддержали, были не против того, что мы делаем онлайн–свадьбу. Дали свое благословение, хоть и на расстоянии. Для теплых слов и добрых пожеланий ведь нет границ. Но мы соблюли все национальные традиции, Миррахим с родными забрали меня из дома за десять дней до свадьбы. Провели обряд нике, а после мы зарегистрировали брак.

Хоть свадьба и была в онлайн–формате, все равно очень волновались. У меня было белое свадебное платье, которое сшил Миррахим. Это был его свадебный подарок мне. Мы вместе выбирали ткань и фасон, получился потрясающий наряд.

Миррахим: - Кстати, мы и студию "7 Небо" украсили в советском стиле, на стене висел туш–кийиз, а на нем из ваты выложили заглавные буквы наших имен. На столе был советский чайный сервиз, пиалы в горошек, весь инвентарь был в студии, часть попросили у знакомых. Мы постарались полностью воссоздать атмосферу свадьбы советской кыргызской семьи и погрузиться в прошлое.

Как считаете, что делает семью крепкой?

Дилорам: - Поддержка друг друга, понимание и терпение. Когда человек дорог и любим, даже в тех ситуациях, когда обижаешься на него, нет злости, ненависти, злишься, всегда отмечаешь: стоп, уймись.

Миррахим: - Я думаю, самое главное - это принятие человека без условностей, таким, какой он есть. Когда есть ложные ожидания от человека и они не оправдываются, возникают конфликтные ситуации. Очень важно принять человека со всеми его достоинствами и недостатками.

Мы учитываем, что у каждого из нас, например, может быть свое личное пространство, свои хобби и интересы, и это надо уважать. Когда ты даешь человеку свободу, то и семья будет крепкой.

В последнее время я был очень занят работой, поздно приходил домой, было много выездов в другие области, но Диля всегда с пониманием относилась к этому и ни разу не упрекнула в том, что я уделяю ей мало времени и внимания.

Диля, скажите, сложно ли жить с творческим человеком?

Дилорам: - Вовсе нет, наоборот, мне нравится то, чем он занимается. И знаете, мне, можно сказать, повезло. У меня появился личный стилист и имиджмейкер. Супруг подсказывает, какой мне наряд больше подходит, какие цвета мне к лицу. И шьет для меня наряды. У меня своя коллекция платьев его бренда.

Миррахим: - Существует стереотип, что творческие люди - капризные, их настроение может меняться сто раз на дню. Говорят, творческих надо во всем поддерживать, подстраиваться под них. Но я считаю, что и творческому человеку, да и любому другому тоже не пристало вести себя заносчиво и требовать повышенного внимания к своей персоне.

Вы такие разные. Чем дополняете друг друга?

Миррахим: - Я был участником одного проекта с привлечением иностранных менторов. Моим наставником была Мукарама–эже из Душанбе, мы с ней очень сдружились, она часто приезжает в Бишкек. Когда мы с Дилей только дружили, Мукарама–эже тоже была в Бишкеке, и я их познакомил. Она спросила меня, знаю ли я, что означает имя моей любимой. Оказывается, с персидского оно переводится как "покой моей душе". Диля для меня - это покой души. Наверное, к этому я всегда стремился, обрести покой, радость, счастье внутри себя. И с любимой я все это нашел.

Дилорам: - Миррахим меня во всем вдохновляет и поддерживает все мои начинания. А еще, когда мне грустно, он всегда находит теплые слова, чтобы поднять мне настроение. Это очень важное качество, не каждый умеет так тонко чувствовать другого человека.

А что такое любовь?

Дилорам: - Любовь - это глубокое уважение к родным, к тому человеку, с которым живешь и все делишь поровну. Это такое чувство, когда каждый миг понимаешь, как этот человек дорог тебе.

Миррахим: - Это когда две души находят гармонию друг в друге.

Романтические поступки друг другу делаете?

Миррахим: - Мы любим проводить вечера дома, смотрим фильмы по телевизору, разговариваем. Диля любит читать биографии известных людей и описание разных исторических событий, а потом рассказывает о них мне. На днях я пришел с работы уставший, а Диля, окружив меня заботой и теплом, рассказала мне про Байрона, про то, как он жил и творил. Для меня такие тихие, уютные семейные вечера тоже наполнены романтикой.

Дилорам: - Романтику все понимают по–своему. Проснуться рано утром и приготовить завтрак для любимого, пожелать ему хорошего дня - это тоже романтика.

О чем мечтаете?

Миррахим: - Мечтаний много. Но, пожалуй, главная - мы хотим с Дилей однажды открыть фонд, который помогал бы всем нуждающимся - и взрослым, и детям, оказавшимся в сложных ситуациях. Хотим, чтобы их жизни изменились в лучшую сторону.