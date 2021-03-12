Услышит ли голос правнука Юсупа Абдрахманова премьер-министр КР?

Сегодня, 12 марта в Бишкеке в Международном Кувейтском университете проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося политического деятеля, главы Правительства Кыргызстана в 1927-1933 годах Юсупа Абдрахманова.

Как сообщили VB.KG организаторы форума, их главным гостем стал Астемир Абдрахманов, старший из правнуков знаменитого Абдрахманова. Бизнесмену Астемиру Абдрахманову 51 год, он уже давно, сначала вместе с дочерью Юсупа Абдрахманова, Лениной Юсуповной, а после ее кончины самостоятельно сделал первоклассные открытия: разыскал фотографии Юсупа Абдрахманова в кругу ближайших друзей Владимира Маяковского на похоронах поэта в апреле 1930 года. Нашел Астемир и аналогичные кинокадры, достойные занять почетное место в хрестоматиях по истории кыргызско-российских культурных связей.

Еще одно выдающееся открытие Астемира Абрахманова сделано им в Российском государственном архиве социально–политической истории в Москве. Это - написанное в 1933-м письмо Иосифа Сталина членам Политбюро ЦК ВКП(б) по поводу отобранного у Абдрахманова его знаменитого "Дневника"

Вождь, нисколько не стесняясь, нелепого бирюзового оттенка цветным карандашом написал: "Кагановичу, Молотову. Стоит прочесть дневник ПредСНК (председателя Совета Народных Комиссаров) Киргизии Абдрахманова. Видно, что здорово обработали его автора господа Наумовы ("Наумчик") и Вуйвичи. По прочтении вернуть. И. Сталин". Есть и дополнительная пометка сверху, означающая "всем членам Политбюро ознакомиться".

Политически смелые записи в этом Дневнике стали главным обвинением Юсупу Абдрахманову и послужили непосредственной причиной его злодейского расстрела после жестоких пыток 5 ноября 1938 года.

По распоряжению генсека ЦК КПСС Горбачева Дневник в конце 1980-х годов был возвращен Ленине Юсуповне Абдрахмановой, а сейчас хранится у Астемира Абрахманова.

Астемир готовит передачу Дневника на вечное хранение на почетном месте в основной экспозиции Национального музея КР, готовит и ходатайство Кыргызстана о включении Дневника во Всемирный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Одновременно Астемир готовит и полную публикацию фотографий текста Дневника в Интернете. Дело в том, что до настоящего времени тест Дневника опубликован с огромными купюрами, составляющими около половины текста.

Однако до сих пор без ответа в аппарате президента КР остается письмо Астемира Абдрахманова с просьбой о включении его в состав Оргкомитета по проведению 120-летнего юбилея для решения всех этих задач, связанных с увековечением выдающегося значения Дневника Юсупа Абдрахманова.

Участники сегодняшней конференции во главе с доктором педагогических наук, профессором Ишенкуль Болджуровой, авторитетный бишкекский абдрахмановед академик Аскар Какеев, главный зарубежный абдрахмановед в казахстанской столице Нур-Султане Анатолий Валюженич категорически поддерживают инициативы Астемира Абдрахманова.

Услышит ли голос абдрахмановедов премьер-министр КР Улукбек Марипов, формирующий по поручению президента Садыра Жапарова состав Оргкомитета по празднованию 120-летия со дня рождения Юсупа Абдрахманова?