Парламентариям в СНГ сообщили о предстоящем референдуме в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении законопроект о назначении референдума по проекту закона "О Конституции Кыргызской Республики". Информация об этом размещена на сайте Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Отмечается, что согласно принятому решению, всенародное голосование состоится 11 апреля. Выносимый на него проект закона предлагает переход на президентскую форму правления в стране. Именно ей отдало предпочтение большинство избирателей на последних выборах.

По информации пресс-службы Жогорку Кенеша, накануне в ходе обсуждения данного вопроса депутаты обратили внимание на необходимость обеспечения баланса между всеми ветвями власти и разрешение существующих между ними противоречий. По мнению законодателей, конституционная реформа должна устранить проблемы, препятствующие установлению эффективной системы государственного управления.

В МПА СНГ также сообщили о принятии парламентом Кыргызстана поправок к ряду международных документов.

В частности, ратифицирован протоколы о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года (подписан 25 октября 2019 года в Москве), о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (1 октября 2019 года в Ереване).

Также был рассмотрен законопроект "О ратификации Конвенции государств - участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, подписанной 11 октября 2019 года в городе Ашхабаде". Депутаты подчеркнули значимость документа, отметив, что его действие имеет прямое отношение к защите прав трудовых мигрантов. Конвенция предусматривает применение наказаний в виде общественных работ, условного осуждения, пробационного контроля и т. д.