Садыр Жапаров встретился со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, встретился со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным темам совместной повестки.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что народы Кыргызстана и Узбекистана издревле жили и развивались бок о бок, а потому традиции добрососедства и взаимоуважения сегодня служат прочной основой для всестороннего сотрудничества.

Он отметил заинтересованность в расширении межпарламентского взаимодействия с Узбекистаном и выразил надежду на то, что перенесенные в связи с пандемией мероприятия, в том числе Третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран, состоятся в ближайшее время.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что имеющийся огромный потенциал между странами в торгово-экономической сфере не раскрыт в полной мере, в связи с чем кыргызская сторона готова к совместной работе по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынки двух стран.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что в случае необходимости, парламент Узбекистана внесет свой вклад в создание благоприятных законодательных условий для данного процесса.

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов отметил, что рад возможности встретиться с Президентом Кыргызской Республики и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Он добавил, что знает Садыра Жапарова как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей.

Нурдинжон Исмоилов подчеркнул, что восхищен решительностью глав двух государств, выраженной в рамках двусторонних переговоров.

Он особо подчеркнул, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл новые возможности для динамичного развития межпарламентских связей с соседними странами, в том числе и с Кыргызстаном.

Нурдинжон Исмоилов заверил, что Нижняя палата парламента Узбекистана приложит все усилия для содействия реализации договорённостей, достигнутых между странами на высшем уровне.