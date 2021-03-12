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Садыр Жапаров встретился со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, встретился со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным темам совместной повестки.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что народы Кыргызстана и Узбекистана издревле жили и развивались бок о бок, а потому традиции добрососедства и взаимоуважения сегодня служат прочной основой для всестороннего сотрудничества.

Он отметил заинтересованность в расширении межпарламентского взаимодействия с Узбекистаном и выразил надежду на то, что перенесенные в связи с пандемией мероприятия, в том числе Третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран, состоятся в ближайшее время.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что имеющийся огромный потенциал между странами в торгово-экономической сфере не раскрыт в полной мере, в связи с чем кыргызская сторона готова к совместной работе по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынки двух стран.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что в случае необходимости, парламент Узбекистана внесет свой вклад в создание благоприятных законодательных условий для данного процесса.

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов отметил, что рад возможности встретиться с Президентом Кыргызской Республики и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Он добавил, что знает Садыра Жапарова как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей.

Нурдинжон Исмоилов подчеркнул, что восхищен решительностью глав двух государств, выраженной в рамках двусторонних переговоров.

Он особо подчеркнул, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл новые возможности для динамичного развития межпарламентских связей с соседними странами, в том числе и с Кыргызстаном.

Нурдинжон Исмоилов заверил, что Нижняя палата парламента Узбекистана приложит все усилия для содействия реализации договорённостей, достигнутых между странами на высшем уровне.


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URL: https://www.vb.kg/398324
Теги:
визит, парламент, Узбекистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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