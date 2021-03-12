"Кадамжайский сурьмяный комбинат". Не банкротство, а реструктуризация?

15 февраля на сайте газеты "Вечерний Бишкек" опубликовано открытое письмо от ряда анонимных сотрудников к руководству страны и соответствующих государственных органов. В данном обращении помимо призыва возобновить деятельность ОАО "Кадамжайский сурьмяный комбинат" (далее – ОАО "КСК"), содержатся многочисленные обвинения в адрес действующего специального администратора Шералы Османова, который осуществляет процедуру банкротства.

Он обратился в редакцию VB.KG, чтобы высказать свою позицию и дать пояснения по озвученными в его адрес и адрес предприятия обвинениям.

Приводим текст его обращения в редакцию полностью:

"Я, Шералы Османов, назначен специальным администратором ОАО "КСК" по итогам конкурса приказом Департамента по делам банкротства при Министерстве экономики Кыргызской Республики от 11 ноября 2020 года за №155.

Сразу отмечу, что текст обращения сотрудников скопирован со статьи, опубликованной 23 сентября 2020 года на сайте "Кыргсоц" - "Как обанкротить целый город: крах Кадамжайского сурьмяного комбината. В нем говорится о том, как ОАО "КСК" пришёл к банкротству. При этом, в текст это статьи врезаны необоснованные обвинения в мой адрес от ряда неизвестных лиц.

Главным обвинением является подозрение в моей ангажированности в пользу казахстанского инвестора, крупных кредиторов в лице ТОО "Рент Эстейд групп" и других иностранных кредиторов и дебиторов. В связи с возникшими подозрениями в моей аффилированности, я намерен привлечь независимую аудиторскую проверку деятельности комбината с целью выяснения правомерности, обоснованности признания кредиторской задолженности ОАО "КСК". Кроме того, при необходимости, имеющиеся финансовые документы комбината параллельно будут переданы в правоохранительные органы на изучение.

Хочу подчеркнуть, что с момента моего назначения специальным администратором ОАО "КСК" мною проделана определенная работа, в частности:

11 декабря 2020 года проведено общее собрание кредиторов, на котором мною поднят вопрос обращения метода ликвидации в метод реструктуризации. Необходимо отметить, что в судебном решении, на основании которого ОАО "КСК" признано банкротом, была назначена процедура специального администрирования методом ликвидации. Большинством голосов кредиторов, на котором присутствовали, в том числе представители государственных органов, принято решение изменить метод процедуры специального администрирования: проводить процедуру методом реструктуризации; произведен акт приема-передачи имущества ОАО "КСК"; на сегодняшний день мною инициирован в суде возврат ранее отчужденных имущественных активов ОАО "КСК": в настоящее время идут судебные разбирательства в отношении 2 квартир и административного корпуса ОАО "КСК"; мною были изысканы дополнительные средства и частично погашена текущая задолженность перед работниками ОАО "КСК".

На сегодняшний день в процессе процедуры банкротства ОАО "КСК" кредиторами решено проводить процедуру методом реструктуризации.

Мною направлено заявление в суд об утверждении процедуры специального администрирования методом реструктуризации. На сегодняшний день идут судебные процессы.

Необходимо отметить, что реструктуризация, как и ликвидация, является одним из методов проведения процедуры специального администрирования. Разница в том, что при реструктуризации создается одно или несколько юридических лиц на базе наиболее ликвидных активов должника с целью придания инвестиционной привлекательности для наиболее выгодной продажи, а также сохранения производственного потенциала предприятия. Из средств, полученных от продажи нового юридического лица, погашается кредиторская задолженность. Участникам должника может быть передан только остаток средств после погашения кредиторской задолженности и возмещения затрат процессе банкротства.

Таким образом, создание нового юридического лица в рамках реструктуризации ОАО "Кадамжайский сурьмяный комбинат" не предусматривает передачу его бывшим собственникам, поскольку учредителем выступает специальный администратор.

В свою очередь, создание нового юридического лица - это возможность создания дополнительных рабочих мест, налоговых отчислений, а также отчислений в государственные и негосударственные фонды.

Относительно бывших работников ОАО "КСК" Т. Исакова, Б. Искакова и А. Тажиматовой сообщаю, что:

Генеральный директор Т. Исаков уволен приказом специального администратора М. Манапбаева от 09.09.2020 г. №11.

Начальник ЦПРМ Б. Искаков уволен приказом специального администратора М. Манапбаева от 03.09.2020 г. №83.

Бухгалтер комбината А. Тажиматова также была уволена в связи с банкротством ОАО "КСК", которая позже была принята на работу специальным администратором М. Манапбаевым.

Впоследствии мною был перезаключен трудовой договор с Тажиматовой в связи с тем, что она является квалифицированным специалистом с большим опытом работы и владеет текущей информацией по финансово-хозяйственной деятельности комбината.

В соответствии с п. 10.12.1 Правил о порядке применения процедур процесса банкротства, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30.12.1998 г. №865, для выполнения своих обязанностей специальный администратор вправе нанять в качестве помощников специалистов (экспертов), включая оценщиков, бухгалтеров, юристов (адвокатов), аудиторов и других.

Кроме того, учитывая, что активы комбината являются значительными, для проведения соответствующих процедур в рамках процесса банкротства мне необходима команда для комплексной работы.

Также хотел бы отметить, что пожар на шахте, произошедший 4 февраля текущего года, является трагической случайностью, произошедшей по предварительным данным из-за содержания скота в непредназначенном для этого помещении - законсервированной шахте. В ходе бытовой деятельности там возникло возгорание. На сегодняшний день правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, которые дадут свою оценку данному случаю.

Необходимо отметить, что процедура специального администрирования ОАО "Кадамжайский сурьмяный комбинат" находится на начальном этапе и значительная часть мероприятий на сегодняшний день не завершена, в т. ч., таких, как оценка имущества, взыскание дебиторской задолженности, проверка обоснованности требований кредиторов.

Комбинат не работает с 2014 года и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о банкротстве возобновления на полную мощность деятельности комбината возможно только путем привлечения новых стратегических инвесторов, готовых выкупить комбинат в рамках процесса банкротства.

В связи с этим, команда специального администратора ведет свою работу в рамках законодательства Кыргызской Республики и готовы продемонстрировать это в деле. Мы болеем за судьбу предприятия и его работников, и хотим, чтобы оно заработало снова, принося пользу городу Кадамжаю и всему Кыргызстану.

Готов к полному сотрудничеству со СМИ и дать разъяснения по каждому вопросу с соответствующей доказательной базой.

С уважением,

Специальный администратор

ОАО "КСК" - банкрот Османов Ш.Б."