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В ГСИН рассказали свою версию о причинах забастовки заключенных

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- Екатерина Улитина
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Информация о том, что подследственные в СИЗО-1 Бишкека зашили себе рты и объявили голодовку в знак протеста против восстановления в должности бывшего начальника изолятора, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По их версии, причиной голодовки стал приговор суда, который подозреваемый посчитал несправедливым.

"Обвиняемый Б.И.В, содержащийся в СИЗО-1 ГСИН, был приговорен Иссык-Атинским районным судом Чуйской области к 5 годам лишения свободы по статье 273, 268 УК КР со штрафом в размере 300 тысяч сомов.

11 марта 2021 года он объявил голодовку в знак протеста против решения суда и подал апелляцию в Чуйской областной суд. Исходя из вышеизложенного, сотрудниками СИЗО-1 принимаются соответствующие меры", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 4 марта Марс Жусупбеков был восстановлен в должности начальника СИЗО-1. В 2013 году он был задержан по подозрению в совершении нарушений во время своей работы на должности начальника СИЗО-1. Суд осудил Жусупбекова на 4 года. Однако в 2019 году дело отправили на новое рассмотрение в связи с новыми обстоятельствами. Суд постановил оправдать Жусупбекова и восстановить в должности.


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URL: https://www.vb.kg/398326
Теги:
ГСИН, СИЗО, Кыргызстан
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