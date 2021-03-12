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Садыр Жапаров встретился с Премьер-министром Узбекистана

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям кыргызско-узбекского двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной, культурно-рекреационной и других сферах.

Президент Садыр Жапаров отметил важность усиления активной работы по достигнутым договоренностям правительств двух стран, предложив использовать все площадки для переговоров на регулярной основе.

В первую очередь, как сказал Садыр Жапаров, в короткие сроки необходимо организовать заседание кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Президент далее отметил позитивную динамику во взаимной торговле, которая сохранилась несмотря на мировой экономический кризис.

По его словам, в последнее время страны приняли ряд усилий по дальнейшему расширению двустороннего товарооборота, в том числе дан старт реализации Дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Глава государства подчеркнул, что данные меры подтверждают готовность и заинтересованность сторон в развитии и углублении торгово-экономического сотрудничества.

Также Садыр Жапаров положительно высказался о создании Кыргызско-Узбекского делового совета, который станет новой платформой для углубления экономического партнерства и создаст возможности по налаживанию прямых связей между кыргызскими и узбекскими предпринимателями в развитии приграничной торговли. Первое заседание совета состоялось в рамках кыргызско-узбекского бизнес-форума, состоявшегося в г. Ташкент.

Кроме этого, Президент отметил важность совместной реализации проектов в рамках Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации, включая проекты по созданию совместных сельскохозяйственных предприятий.

Положительно отозвавшись об активном развитии фармацевтической отрасли в Узбекистане, Садыр Жапаров предложил создать совместное предприятие в Кыргызстане по производству лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что между странами имеется полное взаимопонимание, необходимое для дальнейшего углубления двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул добрососедские отношения с Кыргызстаном, основанных на стратегическом сотрудничестве.

Отметил важность и плодотворность встречи Президентов Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева, которая дала новый толчок развитию двухсторонних отношений и укрепила отношения между странами.

Абдулла Арипов выразил полную готовность претворить в жизнь все договорённости, достигнутые на исторической встрече глав государств, при тесном взаимодействии с Правительством Кыргызстана, отметив, что узбекская сторона может в любое время посетить в Кыргызстан для проведения заседаний межправительственных комиссий.

В завершении своего выступления Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что активному развитию отношений стран способствует многовековая историческая и культурная общность двух народов.


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URL: https://www.vb.kg/398332
Теги:
визит, Узбекистан, премьер-министр, Садыр Жапаров
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