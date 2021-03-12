Садыр Жапаров встретился с Премьер-министром Узбекистана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям кыргызско-узбекского двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной, культурно-рекреационной и других сферах.
Президент Садыр Жапаров отметил важность усиления активной работы по достигнутым договоренностям правительств двух стран, предложив использовать все площадки для переговоров на регулярной основе.
В первую очередь, как сказал Садыр Жапаров, в короткие сроки необходимо организовать заседание кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
Президент далее отметил позитивную динамику во взаимной торговле, которая сохранилась несмотря на мировой экономический кризис.
По его словам, в последнее время страны приняли ряд усилий по дальнейшему расширению двустороннего товарооборота, в том числе дан старт реализации Дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.
Глава государства подчеркнул, что данные меры подтверждают готовность и заинтересованность сторон в развитии и углублении торгово-экономического сотрудничества.
Также Садыр Жапаров положительно высказался о создании Кыргызско-Узбекского делового совета, который станет новой платформой для углубления экономического партнерства и создаст возможности по налаживанию прямых связей между кыргызскими и узбекскими предпринимателями в развитии приграничной торговли. Первое заседание совета состоялось в рамках кыргызско-узбекского бизнес-форума, состоявшегося в г. Ташкент.
Кроме этого, Президент отметил важность совместной реализации проектов в рамках Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации, включая проекты по созданию совместных сельскохозяйственных предприятий.
Положительно отозвавшись об активном развитии фармацевтической отрасли в Узбекистане, Садыр Жапаров предложил создать совместное предприятие в Кыргызстане по производству лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.
Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что между странами имеется полное взаимопонимание, необходимое для дальнейшего углубления двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул добрососедские отношения с Кыргызстаном, основанных на стратегическом сотрудничестве.
Отметил важность и плодотворность встречи Президентов Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева, которая дала новый толчок развитию двухсторонних отношений и укрепила отношения между странами.
Абдулла Арипов выразил полную готовность претворить в жизнь все договорённости, достигнутые на исторической встрече глав государств, при тесном взаимодействии с Правительством Кыргызстана, отметив, что узбекская сторона может в любое время посетить в Кыргызстан для проведения заседаний межправительственных комиссий.
В завершении своего выступления Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что активному развитию отношений стран способствует многовековая историческая и культурная общность двух народов.