Алмазбек Атамбаев останется под арестом - решение Бишкекского горсуда

Бывший президент Кыргызсьтана Алмазбек Атамбаев останется под арестом до 7 апреля. Бишкекский городской суд сегодня, 11 марта, оставил в силе постановление Первомайского районного суда.

"Касательно вопроса меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева на сегодня никакие законы Кыргызской Республики не работают. Действия судей, как района, так и апелляционной инстанции, оставляют впечатление, будто они ждут команды сверху - из Аппарата президента. Обвиняемые по аналогичным статьям Уголовного кодекса КР вышли под домашний арест, а те, которые болеют, получают лечение в частных клиниках. Однако Алмазбека Атамбаева не только под домашний арест не выпускают, но и не обеспечивают возможностью восстановить свое здоровье", - прокомментировал адвокат Алмазбека Атамбаев Замир Жоошев.

Напомним, Алмазбек Атамбаев обвиняется по нескольким уголовным делам: кой-ташские события в 2019 году, коррупция по приобретению участков в Кой-Таше, а также коррупционные дела связанные с модернизацией ТЭЦ, реконструкцией Исторического музея и легализация преступных доходов.