Ош может стать постоянным местом для съёмок фильмов Болливуда. Об этом в ходе встречи с властями южной столицы заявил посол Индии в КР, передает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 12 марта, первый вице-мэр города Ош Замир Юсупов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в КР Алоком Амитабхом Димри. Стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных перспективных сферах.

В своей приветственной речи Замир Юсупов отметил тесные связи двух народов и подчеркнул, что мэрия города Ош всегда готова к поддержке совместных проектов и программ во благо горожан.

Посол Республики Индия подчеркнул, что город Ош является одним из наиболее интересных городов по реализации совместных социально-культурных проектов, фестивалей.

"Я очень люблю город Ош, это мой пятый приезд сюда. Это город, который манит своим отношением, я чувствую себя здесь своим. Мы готовы внести вклад в развитие города, в том числе в социально-культурной сфере. Уникальная природа юга Кыргызстана, горные ландшафты и луга, озера и прекрасные погодные условия в сочетании с кочевнической культурой могут стать отличной съемочной площадкой для фильмов Болливуда, музыкальных клипов. В Кыргызстане был снят приключенческий боевик "Torbaaz", который пользуется большой популярностью в Индии", - отметил посол.

Посол подчеркнул, что также в образовательной сфере в рамках программы по техническому обмену ITEK индийская сторона готова поддержать перспективных молодых людей образовательными проектами.

"400-500 молодых людей из города Ош в прошлом году подали заявки в данную программу", - рассказал А. Димри.

В свою очередь Замир Юсупов заверил, что мэрия города Ош готова поддержать все инициативы, направленные на развитие города.

"Город Ош всегда был открыт для реализации плодотворных проектов и программ, способствующих развитию всех сфер города. Мы готовы рассмотреть проекты по привлечению проектов киноиндустрии Индии в город Ош", - сообщил он.