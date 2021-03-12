Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев совместно посетили инновационный технопарк

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сегодня, 12 марта, совместно посетили инновационный технопарк "Яшнабад" в г. Ташкент.

Данный технопарк представляет собой группу промышленных предприятий, ориентированных на практическую реализацию задач по созданию высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств.

Основной целью его деятельности является создание благоприятной среды для развития инновационного предпринимательства, содействие в налаживании эффективного государственно-частного партнерства в данном направлении.

Главы государств посетили выставочный зал изделий, на электрокарах осмотрели производственные цеха, павильоны с продукцией, произведённой в Узбекистане.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев побеседовали с руководителями предприятий технопарка, которые представили им инновационные разработки и производимую сельскохозяйственную, текстильную продукции, разработки в сфере гидроэнергетики, геологоразведки, машиностроения и т. д.

Здесь же была обсуждена возможность обмена опытом и сотрудничества с учетом инновационных разработок технопарка в различных направлениях.

При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, кыргызской стороне в качестве подарка были переданы 20 карет скорой помощи местного производства.

Президент Садыр Жапаров отметил большую значимость деятельности технопарка "Яшнабад" и пожелал ему дальнейшего расширения и развития.