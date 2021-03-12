"Страшилки" про "Спутник V" и "антипрививочники". Кто рождает фейки?

В последнее время рост фейков наблюдается среди антипрививочников и сторонников конспирологических теорий. И увеличение такого сегмента соцсетей не может не настораживать. Об этом на онлайн-конференции: "Covid-19 и вакцинация: информационные фейки в виртуальном пространстве" заявил редактор "Российской газеты" в КР Данияр Каримов.

По его словам, наибольшое количество антипрививочников присутствует в религиозной среде.

- Благо, духовенство пытается проводить с ними разъяснительную работу. Но больше все настораживает увеличение числа антипрививочников в числе "светских" граждан с хорошим образованием. С этим явление бороться труднее всего, а таких людей труднее переубедить, - подчеркнул Каримов.

Он напомнил, что с начала пандемии наблюдалось несколько фейковых волн, которые воздействовали на аудиторию в различных соцсетях.

- Первая волна, когда людей пытались убедить, что вируса не существует. Вторая – вирус создан искусственно, чтобы снизить уровень жизни населения. Следующей волной аудиторию убеждали, что вирус существует, но не представляет серьезной опасности. А когда по Кыргызстану прокатилась волна летальных исходов, появилась еще одна фейковая теория, что с помощью этой пандемии местные круги пытаются зачистить местное поле от конкурентов и нажиться на спекуляциях. Поэтому, было бы удивительно, если бы эти фейковые волны не появились с появлением в КР российской вакцины "Спутник V". Тем более, с учетом того, что говорят о РФ медиа западной направленности, - сказал Каримов.

Летом и осенью кыргызстанцев "кормили" страшилками, что российская сторона под видом безвозмездной помощи будет проводить на гражданах республики эксперименты.

- Отголоски этой агитационной компании слышаться до сих пор. Понятно, что таким образом пытались заронить сомнения в искренности союзника КР, подорвать доверие к России и ее руководству. Но здесь негативную роль сыграли и ограничения для отечественных СМИ экс-руководством страны в пик пандемии. Именно тогда кыргызское информационное поле было отдано на откуп непроверенным данным. Поэтому, сейчас исправить ситуацию настолько тяжело. К сожалению, фейки распространяется не только среди сегмента соцсетей, которая относит свои идеи к западным, сколько в среде антипрививочников и сторонников конспирологических теорий. Властям необходимо теснее сотрудничать со СМИ, не ограничивать их в доступе к информации. Это очень важно. Особенно с учетом кризиса доверия к властям, - заключил Данияр Каримов.

Напомним, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".