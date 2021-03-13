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"Мечтаю путешествовать на автодоме"

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- Айжан Мамбеталиева
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Фото предоставлены героем публикации

Медер Мырзаев – путешественник, показывающий на своей странице в Instagram, какая удивительно красивая природа в нашей стране. Многие иностранные туристы узнают про Кыргызстан из его снимков и приезжают к нам.

Медер, как давно вас увлекли горные тропы?

- Горным туризмом увлекся лет пять назад, тогда задумал вести страничку в Instagram, чтобы делиться своими наблюдениями и заметками в походах. А по разным странам путешествую с малых лет. Моя мама родом из Баку, а папа из Оша. Я родился и вырос в Оше, а сейчас живу в Бишкеке. Мы братьями выросли на две страны – Азербайджан и Кыргызстан. Очень часто путешествовали всей семьей. Наверное, потому меня так манят дороги и жажда приключений.

Я переехал в Бишкек после окончания школы, учился на архитектурном факультете, но после учебы решил переехать в Дубай, хотел пожить и поработать в другой стране. Прожил там год, работал с утра до вечера и ни на что другое времени просто не оставалось. Хотелось больше свободы, хотелось чего-то большего, приносящего не только доход, но и удовольствие. И я решил вернуться в Кыргызстан.

Не жалеете?

- Нет. Но первое время, у меня, как говорится, был культурный шок. В ОАЭ очень развитые города, высокие красивые здания, оживленные магистрали. А у нас ничего этого нет. Но зато у нас есть один большой плюс – наши горы. И чтобы сбежать от города, который вдруг стал мне тесным, я стал выезжать в горы. До недавних пор путешествовал пешком, либо автостопом, это были в основном однодневные туры. В прошлом году приобрел внедорожник, который переделал под кемпер (передвижной автодом).

Путешествовали уже на нем?

- В прошлом году протестировали его с друзьями, пару раз выезжали в горы. Но в дальние поездки еще не ездил. На этот год большие планы.

В Америке, например, два миллиона человек официально живут в домах на колесах, а неофициально, наверняка, еще больше. Я подписан на многих трэвел-блогеров, которые путешествуют, как говорится, фултайм, то есть уезжают на 3-4 года и колесят по миру. У меня давно была мечта сделать тур по центрально-азиатским странам, пару месяцев путешествовать, жить в машине, снимать видео для блога, рассказывать о своих приключениях людям. Надеюсь в этом году удастся ее осуществить.

Часть встречаете иностранных туристов в Бишкеке?

- Есть специальная платформа Couchsurfing, где каждый желающий может оставить заявку, мол, еду к вам в страну, есть ли желающие принять на пару дней. Я на этом сайте зарегистрирован и тоже встречал иностранных гостей. Однажды у меня гостила супружеская пара из Бразилии. Они выехали из дома шесть лет назад, представляете! И с тех пор в свою страну ни разу не возвращались. Четыре года они в пути на велосипедах. А к нам приехали по Шелковому пути из Казахстана, дальше собирались ехать на юг нашей страны, чтобы через Памирский тракт проехать в Таджикистан. Встречал также россиян, много раз приезжали французы, был путешественник из Германии. Мои друзья тоже принимают иностранных туристов. Недавно к другу приезжал египтянин, приехал в Кыргызстан к нам из жаркой Африки. Мы выезжали с ним из Бишкека в горы, в тот день пошел снег, была метель. Наш гость был в восторге, все снимал на видео. Он впервые в жизни увидел снег. Очень интересно наблюдать за такими эмоциями.

Как считаете, сильно карантинные меры повлияли на туризм?

- На внешний туризм очень сильно, аэропорты не работали, границы были закрыты, поток иностранных туристов резко сократился. Но карантин в какой-то мере положительно сказался на внутреннем туризме. Люди не работали, вынуждены были сидеть дома, всем хотелось выехать на природу. Сейчас работающие в турсфере люди начали по-новому смотреть на туризм и на привлечение клиентов, появляются креативные идеи, казалось бы привычные места, стараюсь показать по-новому. К примеру, начали популяризировать зимний туризм. Каждые выходные разные туркомпании проводят походы в горы. И бишкекчане тоже стали чаще выезжать в горы, ущелья, каньоны. И это здорово, ведь когда сами жители будут больше знать о своей стране, а наших красивых местах, они смогут рассказать об этом и иностранным гостям.

Медер, знаю, вы продвигаете устойчивый туризм. В чем его суть?

- Это такие путешествия, которые открывают туристам новые возможности, удовлетворяют потребности местного населения и одновременно сохраняет и увеличивают возможности для будущего. То есть, если говорить простыми словами, устойчивый туризм – это такой туризм, при котором все хорошее и ценное после нас должно остаться, чтобы радовать и следующие поколения.

Бывая в походах, замечаю по дороге мусор, беру его с собой, чтобы спустить вниз и донести до бака. И собираясь в походы сам продумываю, как лучше упаковать продукты, чтобы после употребления не осталось много ненужного мусора. Например, вместо целлофановых пакетов и упаковочных тар укладываю все необходимое в многоразовые пластиковые контейнеры. Даже этикетку от консервной банке срываю, чтобы потом не нести ее обратно в город.

Недавно начал работать с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), пропагандируя устойчивый туризм, будет показывать туристам и гидам примеры, как правильно вести себя на природе. Самое банальное – не оставлять за собой мусор, не шуметь, не нарушать привычный уклад жизни этих мест.

Кстати, фотографии Медера Мырзаева можно посмотреть на его странице @meder.myrzaev


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URL: https://www.vb.kg/398344
Теги:
Кыргызстан, путешествия
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