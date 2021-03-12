Расширь границы общения! Подключай тарифы "Интернет" и "Звонки" от MegaCom

Не представляешь свою жизнь без общения в сети и разговоров с друзьями, родными и коллегами? Подключай новые выгодные тарифные планы "Интернет" и "Звонки" от MegaCom и оставайся всегда на связи.

Предпочитаешь использовать смартфон для доступа в Сеть? Выбирайте новый четырехнедельный тарифный план "Интернет" с пакетами "Интернет Регион", "Интернет Эконом", "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит" и "Все Безлимитно" и пользуйся внушительными объемами интернет-трафика для общения в соцсетях и мессенджерах.

Для пакетов линейки ТП "Интернет" действуют следующие условия:

Часто совершаешь голосовые вызовы внутри сети и на номера других операторов связи либо планируешь отказаться от второй SIM-карты? Подключай новый четырехнедельный тарифный план "Звонки" с пакетами "Звонки Эконом", "Звонки Стандарт" и "Звонки Max" и общайся по всем направлениям по самым выгодным ценам.

Условия предоставления пакетов линейки ТП "Звонки":

Также для подключения доступен социальный тарифный пакет "Билим" для студентов и школьников. Всего за 285 сомов за четыре недели абонент получает 20 ГБ Интернета, безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР, а также безлимитные звонки и 500 SMS внутри сети.

Подробную информацию по условиям подключения тарифных планов "Интернет" и "Звонки" читайте на официальном сайте компании MegaCom.