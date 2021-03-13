Как окончательно рассекретить знаменитый дневник Юсупа Абдрахманова?

Международный Кувейтский университет совместно с Национальной библиотекой имени Осмонова и общественным фондом Абдрахманова провел большую конференцию, посвященную 120-летию Юсупа Абдрахманова, первого председателя Совета Народных Комиссаров (Правительства) Кыргызской АССР Юсупа Абдрахманова.

В конференции участвовали представители аппарата президента КР, Минобразования и науки, Национальной академии наук, преподаватели Кыргызско-Узбекского, Джалал-Абадского, Ошского, Иссык-Кульского, Таласского университетов.

Основные доклады сделали экс-вице-премьр-министр и экс-министр образования профессор Ишенкуль Болджурова, заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ профессор Бекбосун Борубашов, ректор Международного Кувейтского университета Асан Ормушев.

Как сообщили VB.KG организаторы форума, главные рекомендации конференции таковы: подготовить сборник научных работ и документальный фильм о жизни и деятельности Юсупа Абдрахманова.

На форуме также обсуждалась необходимость издания полного текста Дневников Абдрахманова 1928-1932 годов. До настоящего времени он опубликован с огромными купюрами, составляющими около 50 процентов авторского текста.

Между тем одна из первых записей Дневника, с его авторским грифом "совершенно секретно", гласит: "Моему дневнику… Ты отныне мой единственный, верный и молчаливый друг. Все то, что я тебе рассказываю, ты не должен рассказывать никому. Этого я требую до тех пор, пока я живу, а когда меня не станет, рассказывай кому хочешь и как хочешь!"

Участники форума предлагают опубликовать Дневник Абдрахманова малозатратным и высоко эффективным фотоспособом. Именно так, например, опубликованы многие десятки документов в 6-томном сборнике КРСУ "Среднеазиатское (Туркестанское) восстание 1916. История в документах" (Бишкек, 2016), в том числе Дневник генерала Куропаткина июля – ноября 1916 года.