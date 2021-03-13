Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 100.40 - 101.90

Как окончательно рассекретить знаменитый дневник Юсупа Абдрахманова?

208  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный Кувейтский университет совместно с Национальной библиотекой имени Осмонова и общественным фондом Абдрахманова провел большую конференцию, посвященную 120-летию Юсупа Абдрахманова, первого председателя Совета Народных Комиссаров (Правительства) Кыргызской АССР Юсупа Абдрахманова.

В конференции участвовали представители аппарата президента КР, Минобразования и науки, Национальной академии наук, преподаватели Кыргызско-Узбекского, Джалал-Абадского, Ошского, Иссык-Кульского, Таласского университетов.

Основные доклады сделали экс-вице-премьр-министр и экс-министр образования профессор Ишенкуль Болджурова, заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ профессор Бекбосун Борубашов, ректор Международного Кувейтского университета Асан Ормушев.

Как сообщили VB.KG организаторы форума, главные рекомендации конференции таковы: подготовить сборник научных работ и документальный фильм о жизни и деятельности Юсупа Абдрахманова.

На форуме также обсуждалась необходимость издания полного текста Дневников Абдрахманова 1928-1932 годов. До настоящего времени он опубликован с огромными купюрами, составляющими около 50 процентов авторского текста.

Между тем одна из первых записей Дневника, с его авторским грифом "совершенно секретно", гласит: "Моему дневнику… Ты отныне мой единственный, верный и молчаливый друг. Все то, что я тебе рассказываю, ты не должен рассказывать никому. Этого я требую до тех пор, пока я живу, а когда меня не станет, рассказывай кому хочешь и как хочешь!"

Участники форума предлагают опубликовать Дневник Абдрахманова малозатратным и высоко эффективным фотоспособом. Именно так, например, опубликованы многие десятки документов в 6-томном сборнике КРСУ "Среднеазиатское (Туркестанское) восстание 1916. История в документах" (Бишкек, 2016), в том числе Дневник генерала Куропаткина июля – ноября 1916 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398350
Теги:
библиотека, вуз, книги, форум, КРСУ, Документ, Министерство образования, Академия наук
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  