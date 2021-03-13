Кыргызстан поддержал очередные интеграционные инициативы в СНГ

Двенадцать важных документов интеграционного характера одобрено в ходе очередного, 89-го заседания Экономического совета СНГ. Оно прошло 12 марта в формате видеоконференции.

Делегацию Кыргызстана на заседании возглавила полномочный представитель республики в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова.

После обмена мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ и проблематике COVID-19 заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова проинформировала участников о проекте соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств Содружества. А заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Россия) Вячеслав Смоленский представил единый доклад по проектам соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий этих стран и Среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней.

Был принят Перспективный план совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств СНГ на 2021–2025 годы. Этот документ, как заявлено, будет способствовать решению сложных геологических задач путем изучения строения крупных блоков земной коры, оценки минерально-сырьевого потенциала приграничных территорий данных стран, работы в области гидрогеологии, гидрогеодинамики, геохимии, цифровой трансформации геологической отрасли, формированию общего информационного-правового пространства в области недропользования . И в конечном счете - эффективному использованию минерально-сырьевой базы государств – партнеров.

Еще одним вопросом повестки дня, подготовленным Межгосударственным советом по космосу, стало сотрудничестве в области интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС. По данному направлению предполагается создать Систему навигационного сервиса повышенной точности. Использование технологий высокоточной навигации необходимо для повышения точности работ и функционирования приборов и механизмов в различных сферах хозяйственной деятельности. В том числе - для обеспечения безопасности газо-, нефте- и водопроводов, диспетчеризации наземных, речных и воздушных транспортных средств, геодезического обеспечения сельскохозяйственных работ, картографии и других сфер.

С результатами исследования, предпринятого в связи с тем, что в период пандемии многие страны столкнулись с нехваткой критически важного медицинского оборудования, тестов, химических реагентов для тестов, медицинских средств защиты, участников заседания познакомил Межгосударственный совет по антимонопольной политике. Это исследование - о состоянии конкуренции на товарных рынках медицинских изделий - направлено на выявление общих проблем, сдерживающих развитие конкурентной среды в сферах регистрации, лицензирования, патентной защиты и государственных закупок таких изделий. А также - на изучение позитивного опыта противодействия антиконкурентному поведению субъектов соответствующих рынков и выработку предложений по формированию прозрачных условий доступа на них.

Речь шла и об опыте налогового администрирования страховых (социальных) взносов (платежей) в странах СНГ. Качественное администрирование таких взносов, контроль за их уплатой и полнотой поступлений непосредственно влияют на эффективную социальную политику каждого государства, подчеркивалось на заседании.

Очередное заседание Экономического совета СНГ запланировано на 18 июня в Москве, и пройдет оно на ВДНХ, сообщили в Исполкоме Содружества.