Родственники Алмазбека Акматова просят СМИ не тревожить имя покойного

Родственники покойного Алмазбека Акматова опровергли информацию в СМИ, что тело бывшего депутата будет подвергнуто эксгумации. Об этом редакции VB.KG сообщили они сами.

По их словам, это информация является фейковой.

- Близкие родственники и так горюют, просят не тревожить покойного и не пытаться сделать хайп на имени бывшего депутата. Как минимум это непорядочно, - сказали они.

Напомним, 28 февраля стало известно о смерти парламентария Алмазбека Акматова. Сообщалось, что он болел продолжительное время. Ему было 57 лет.

Сегодня издание reporter.kg со ссылкой на источники написало, что родственники покойного депутата не верят в его естественную смерть и по этой причине намерены провести эксгумацию.