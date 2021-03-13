В Бишкеке проходят очередные сельхозярмарки

В Бишкеке проходят традиционные сельскохозяйственные ярмарки, организованные Министерством сельского хозяйства и мэрией столицы. Об этом сообщает издание elgezit.kg.
По данным муниципалитета, фермеры начнут работу уже с 10 утра. Они представят продукцию отечественных производителей по ценам ниже рыночных.
Так, горожане смогут закупиться свежими продуктами на прежних трех точках города:
- ул. Раззакова на отрезке ул. Токтогула и Киевской;
- микрорайон №12 на перекрестке ул. им.Нуркамал Жетикашкаевой и А. Токомбаева;
- на пересечении ул. Төрөкула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне Восток-5).