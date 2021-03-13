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Дипломаты КР встретились с соотечественником, спасшим в Москве мужчину

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- Евгений Денисенко
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Гостем посольства КР в РФ стал 21-лений уроженец Кыргызстана Алмазбек уулу Сыймык. На днях он принял участие в спасении мужчины в московском метро.

Это произошло, напомним, 9 марта около 18.00 часов на станции метро "Крестьянская Застава". Вышедший из последнего вагона состава мужчина вдруг упал на рельсы и потерял сознание. До приезда следующего поезда оставалось одна минута. В этот промежуток времени Сыймык и еще один молодой человек спрыгнули вниз и успели вытащить упавшего на платформу, когда следующий поезд уже подходил.

Как отмечали очевидцы происшествия, оба парня оказались единственными из всех стоявших на платформе людей, кто моментально отреагировал на произошедшее и бросился на помощь. По словам самого кыргызстанца, он толком не помнит происходившего, но было страшно. После прибытия очередного состава напарник по спасению сразу уехал, а Сыймык оставался с пострадавшим, пока не появились врачи скорой помощи. После этого и он сам продолжил путь домой после работы.

В ходе встречи с соотечественником консул посольства КР в РФ Эдуард Насиров отметил мужественный поступок Сыймыка. И поблагодарил его от имени дипмиссии за решительность и мужество, проявленные в критической ситуации.

Напомним, что похожая история произошла с участием еще одного кыргызстанца 11 февраля 2016 года. Тогда мигрант из КР Марат Исаев и полицейский московского метрополитена Артем Королюк спасли упавшую на рельсы метро женщину. Но выбраться до прибытия поезда они не успели и всем троим пришлось лежать на дне лотка, пока состав не остановился над ними. Выбрались, вытащив пострадавшую, уже после того, как поезд был отогнан. Исаев и Королюк тогда стали героями многочисленных публикаций и телепрограмм кыргызских и российскийх СМИ, были отмечены мэром Москвы Сергеем Собяниным. А немного позже получили из рук Владимира Путина медали "За спасение погибавших"

"Храбрый мужской поступок совершили Артем Александрович Королюк и гражданин Киргизской Республики Марат Аразматович Исаев. Рискуя своей жизнью, они спасли от гибели женщину, упавшую на рельсы в московском метро. Поздравляю вас с высоким признанием и наградами Родины", - заявил во время торжественной церемонии в Кремле президент РФ.


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URL: https://www.vb.kg/398358
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