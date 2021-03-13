В Оше делегация Минпросвещения РФ ознакомилась с участками для школ

Вчера, 12 марта в город Ош прибыла делегация Министерства просвещения Российской Федерации во главе с Первым заместителем Министра просвещения РФ Дмитрием Глушко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В рамках поездки в городе Ош делегация Министерства просвещения Российской Федерации посетила и ознакомилась с участками, предложенными для строительства общеобразовательных учреждений на территории города, проведена встреча с учителями русского языка.

По словам главы делегации Дмитрия Глушко, они остались довольны предложенными мэрией города участками.

Отметим, что более детально вопрос строительства общеобразовательных учреждений в КР при поддержке Российской Федерации будет рассмотрен на встрече министра просвещения РФ и министра образования КР на следующей неделе.