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В Оше делегация Минпросвещения РФ ознакомилась с участками для школ

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- Светлана Лаптева
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Вчера, 12 марта в город Ош прибыла делегация Министерства просвещения Российской Федерации во главе с Первым заместителем Министра просвещения РФ Дмитрием Глушко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В рамках поездки в городе Ош делегация Министерства просвещения Российской Федерации посетила и ознакомилась с участками, предложенными для строительства общеобразовательных учреждений на территории города, проведена встреча с учителями русского языка.

По словам главы делегации Дмитрия Глушко, они остались довольны предложенными мэрией города участками.

Отметим, что более детально вопрос строительства общеобразовательных учреждений в КР при поддержке Российской Федерации будет рассмотрен на встрече министра просвещения РФ и министра образования КР на следующей неделе.


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URL: https://www.vb.kg/398360
Теги:
Ош, Россия, школа
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