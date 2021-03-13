Чем закончится скандал на "Лебедином озере"?

В минувшую субботу в преддверии Международного женского дня в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева на спектакле "Лебединое озеро" разразился скандал. Отголоски бури сотрясают общественность до сих пор. Случившееся разбирают на самом высоком уровне. А вот мнения простых кыргызстанцев разделились. Одни поддерживаютдемарш артистов балетной труппы, другие однозначно против.

Шестого марта на большой сцене театра оперы и балета должен был пройти анонсированный ранее спектакль "Лебединое озеро" с участием двух приглашенных общественным фондом "Радужка" российских артистов.

О приезде прима–балерины театра "Кремлевский балет" Екатерины Первушиной и премьера Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича–Данченко заслуженного артиста России Сергея Мануйлова объявлялось еще с начала года. Но поклонников балета, купивших дорогущие билеты и пришедших в этот вечер насладиться шедевром Чайковского, ждал неприятный сюрприз.

Зрители в тот субботний день заняли свои места, но представление все не начиналось и не начиналось. Затем на авансцену вышла часть артистов балетной труппы, извинилась и объявила публике, что выступать сегодня не станет. Почему артисты отказались работать, бишкекчане, сидящие в зале, так до конца и не поняли.

Балет немного позже все–таки состоялся. В урезанном формате. Длился он гораздо меньше положенного времени. Артистов труппы частично заменили студенты Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева. Вышли на сцену и российские солисты. Не покинули своих рабочих мест и наши оркестранты.

В тот вечер в зале театра оказалась депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, пришедшая на спектакль с семьей. Народоизбранница побывала за кулисами, пообщалась с артистами и высказалась об этом на своей страничке в Facebook. По ее словам, труппа театра поступила правильно.

- Средняя зарплата артиста балета - сто долларов, - сказала Касымалива. - Их труд не оплачивают. Куда уходят деньги за коммерческие спектакли? Артистам дополнительно не платят, а билеты продаются в 2–3 раза дороже, чем на обычные спектакли. И эта проблема длится годами. Эти ребята - достояние страны. Это наша культура! Они - лицо нации! А скандал на спектакле - это крик души, чтобы руководство страны, Министерство культуры обратило внимание на их проблемы.

Крик души рабов театра

В соцсетях тем временем начали разгораться споры между теми, кто поддержал решившихся на публичный протест артистов, и теми, кто посчитал их поступок проявлением крайнего неуважения к зрителям. Чтобы донести до общественности собственную позицию, труппа решила дать большую пресс–конференцию.

К общественности вышли несколько ее представителей. Собравшиеся еще раз извинились перед зрителями и пояснили, что вынуждены были пойти на крайние меры. Артистка балета высшей категории, педагог БХУ Екатерина Белоус сразу же опровергла муссирующиеся слухи о том, что труппа не стала выступать с россиянами по причине какого–то бытового или межнационального конфликта. Заверила, что с гостями из России и других стран у них были и остаются прекрасные творческие отношения. Опровергла она и то, что случившееся было заранее спланированной акцией и за ней стоят какие–то третьи силы. По словам Белоус, решение принято исключительно членами труппы. А вот причины случившегося кроются в проблемах, которые зрели в театре годами.

Заслуженный артист Кыргызской Республики Марат Сыдыков рассказал, что решить их они безуспешно пытались последние 7–8 лет. Танцовщик подчеркнул, что, по сути, он и его коллеги являются рабами. За коммерческие спектакли им ничего не доплачивают. К тому же это наносит существенный урон репертуарным, ведь местные солисты остаются без работы. Спектаклей в театре мало. Идут они лишь по выходным. Откуда взяться творческому росту? Зачем вообще учиться и идти в эту профессию, если тебя лишают возможности танцевать?

Екатерина Белоус пояснила также, что артисты балета не хотят обманывать своего зрителя. На афише коммерческих спектаклей стоят лишь имена приглашенных гастролеров. Но работает с ними местная труппа, оркестр. Публика же, отдавая свои деньги, этого не знает.

- Шестого марта зрители увидели спектакль, каким он должен быть "судя" афишам, без участия местных артистов, - пояснила Екатерина Белоус. - В данном случае возмущение зрителей понятно. Они пришли на полноценный спектакль, а увидили пустую сцену, на которой танцуют, пусть и хорошо, но всего два артиста. И несколько студентов, у которых просто выбора не было - выйти или нет. Многие сейчас говорят, что мы могли бы станцевать, а уже после все это обсуждать. Но тогда бы и зрители остались в неведении. Мы решили поступить прямо, пусть и некрасиво.

Артисты пояснили прессе, что за день до спектакля передавали в администрацию театра коллективное письмо, пытались поговорить с организаторами коммерческого мероприятия, но их не услышали. Участники пресс–конференции подняли вопрос об отсутствии у них трудовых договоров, в которых были бы обозначены все рабочие моменты.

До конца спектакля еще далеко

Вообще высказались на данный момент уже практически все участники конфликта. Кто–то дал комментарии СМИ, кто–то обозначил свою позицию в Интернете.

Директор театра оперы и балета народный артист Кыргызской Республики Керим Турапов в тот злополучный день в городе отсутствовал. Позже он сказал, что был в курсе обращения артистов, но не думал, что они решатся бойкотировать представление. Поступком артистов удивлен и подобного поведения не понимает.

ОФ "Радужка" в Facebook выразил огромную благодарность нашему "реально доброму" зрителю, благодаря которому российские артисты увидели и почувствовали, что в Кыргызстане еще есть интеллигентные и благородные люди. Случившееся в своем обращении представители фонда назвали провокацией. А вот звезд российского балета, артистов, все же выступивших в спектакле, студентов хореографического училища, главного балетмейстера театра Акана Нуртазина, главного дирижера Нурмата Полотова и весь состав оркестра поблагодарили.

Комментируя случившееся в прессе, представители "Радужки" пояснили, что договор заключали с театром, все свои обязательства выполнили, аренду заплатили, а как распоряжаться средствами полученными средствами, решает уже сам театр.

На этой неделе с артистами театра, его директором Керимом Тураповым, а также руководителем Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайратом Иманалиевым встретился первый вице–премьер–министр Артем Новиков. Он сказал, что спектакль был сорван. И самое печальное и обидное, что в этой ситуации пострадал обычный зритель, так как зал был полон людей, желающих получить эстетическое удовольствие. У артистов и руководства театра, конечно, своя правда. Но таких ситуаций больше происходить не должно. Подобные проблемные вопросы необходимо решать, не игнорируя и не откладывая в долгий ящик.

Новиков поручил Минкульту на законодательном уровне проработать вопросы регулирования оплаты труда артистов театра за участие в спектаклях, проводимых совместно с частными организациями. А также дифференцированно подходить к оплате труда, учитывая количество выступлений артиста.

Кроме того, в Министерстве культуры была создана комиссия, задача которой выслушать все стороны конфликта, изучить сложившуюся ситуацию и в течение десяти дней дать свое заключение.

Чем закончится эта некрасивая история, сейчас сказать сложно. Чисто по–человечески артистов понять легко. Они существуют на мизерную зарплату (в среднем 8–9 тысяч сомов), сами покупают себе балетную обувь (пуанты, например, стоят примерно 110–120 долларов), на свои же деньги лечат травмы, а поэтому вынуждены где–то еще подрабатывать или просить помощи у родных, чтобы как–то выживать. А тут им еще и заниматься любимым делом не дают. Ну как тут не протестовать, раз наболело?! Но можно ведь поставить себя и на место зрителя, который оказался заложником непримиримых противоречий артистов с руководством и пострадал ни за что. Или на место организаторов коммерческого спектакля, чья репутация также пострадала из–за того, что публика не получила того, за что заплатила.

И, похоже, конфликт еще не исчерпан, он тлеет и может в любой момент вновь вспыхнуть.