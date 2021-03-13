Итоги госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан

Пресс-секретарь Президента КР Галина Байтерек прокомментировала итоги государственного визита Президента Садыра Жапарова в Узбекистан.

"Визит в Узбекистан был, без сомнения плодотворным. Можно констатировать, что проведенные встречи Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева перезапустили кыргызско-узбекские отношения, положили начало сотрудничеству на совершенно новом качественном уровне.

СМИ Узбекистана высоко оценили, как сам визит, так и взаимодействие двух президентов, назвав его знаковым.

В рамках госвизита состоялся бизнес-форум, участники которого обсудили актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества во всех приоритетных отраслях экономики и подписали ряд инвестиционных и торговых контрактов на общую сумму 127,6 млн долларов США.

Был составлен план практических мер ("Дорожная карта") по расширению и углублению сотрудничества между двумя странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающий реализацию 60 проектов на сумму 550, 4 млн долларов США. В ближайшем будущем будет создан Кыргызско-Узбекский фонд развития, уставной капитал которого изначально составит 50 млн долларов, а потом возрастет до 200 млн долларов.

В рамках фонда сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, развитие предпринимательства, энергокомплекс, туризм.

Буквально каждую минуту переговоров давались конкретные поручения и указания исполнителям, многие вопросы были запущены в работу непосредственно во время встреч.

Всего было подписано 22 документа и Совместное заявление президентов, которые охватывают практически все сферы – образование, здравоохранение, культурный обмен, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечение энергетической безопасности потребителей обеих республик. И это не какие-то протокольные подписания, а конкретные планы, начало которым уже положено.

По вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы, обе стороны пришли к мнению, что данную работу необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев. Завершение юридического оформления госграницы укрепит стабильность на приграничных территориях, придаст новый импульс развитию двусторонних взаимоотношений.

Уже сейчас известно, что в ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.

Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Унгар-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья.

Остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будет решать спецкомиссия, которая уже не единожды проводила заседания со своими узбекскими коллегами. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность к серьезному и полномасштабному сотрудничеству с Кыргызстаном.

По линии Министерства обороны узбекская сторона предоставляет Кыргызстану на безвозмездной основе один вертолет и еще один вертолет готова отреставрировать. Также прорабатывается вопрос о подготовке кадров, в частности, по общевойсковому направлению, летчиков и связистов.

По линии Министерства здравоохранения Кыргызстану переданы 20 карет скорой помощи, прорабатывается вопрос взаимодействия и наращивания кооперации в области здравоохранения, производства и поставки вакцин, лекарственных препаратов и другой медицинской и фармацевтической продукции.

Проведены двусторонние переговоры по актуальным вопросам в сфере образования и науки. Шавкат Мирзиёев сообщил о выделении 100 грантовых мест нашим гражданам для обучения в вузах Узбекистана.

Достигнута предварительная договоренность по:

- привлечению профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений к проведению занятий в вузах обеих стран в рамках академической мобильности;

- увеличению количества граждан Кыргызстана и Узбекистана, обучающихся в вузах обеих стран;

- обмену опытом по цифровизации образования.

По линии Министерства энергетики и промышленности подписано Соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" в Кыргызской Республике и протокол по взаимопоставкам электроэнергии.

Отмечена важность реализации проекта по строительству "Китайско-Узбекско-Кыргызской железнодорожной магистрали, который не сдвигается "с мертвой точки" уже 20 лет.

Президенты двух стран также договорились, что будут и далее продолжать расширение сотрудничества в таких сферах, как культура, спорт, туризм, укреплять дружественные обмены между художественными и театральными коллективами. Достигнута договоренность о возобновлении проведения взаимных Дней культуры.

Стоит еще раз напомнить, что Садыр Жапаров пригласил Шавката Мирзиёева посетить Кыргызстан с ответным визитом", - сообщила Галина Байтерек.