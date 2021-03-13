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Улукбек Марипов объявил выговор акиму Араванского района

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с проблемами жителей Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава Правительства внепланово остановился возле центрального базара, чтобы ознакомиться с ценами на продукты и предлагаемым ассортиментом.

"Повышение цен на продовольствие и нефть – общемировая тенденция. Цены растут практически во всех странах мира и наша республика не исключение. Нам нужно самим производить наиболее востребованные продукты питания, а именно масло растительное, сахар, чтобы не быть зависимыми от импорта. Наша цель - максимально поддержать фермеров, чтобы в последующем они могли заполнить отечественный рынок своей продукцией. Мы должны создать все необходимые условия для фермеров. Вопрос с дизельным топливом решён, фермеры им будут обеспечены в необходимом объёме. Кроме того, у нас в планах построить завод по производству карбамида", - сказал Глава Правительства.

Далее один из местных жителей рассказал об их чаяниях, в частности о свалке, которая образовалась между жилыми домами. По его словам, органы местного самоуправления не обращают внимание на поступающие жалобы.

Улукбек Марипов лично убедился в наличии проблемы и поручил объявить выговор акиму района за его бездействие.

"Разве можно допускать, чтобы посреди жилых улиц была образована стихийная свалка. Здесь люди живут, играют дети, пожилые граждане прогуливаются и дышат неприятным запахом, идущим от свалки. Акиму района и другим ответственным руководителям нужно самим пожить в этих домах, чтобы начать действовать. Вывезти мусор - это дело одного дня, так почему этот вопрос остаётся нерешенным больше года", - возмутился Премьер-министр, поручив в однодневный срок очистить территорию от мусора.

Ранее Премьер-министр обещал, что без предупреждения будет с проверками приезжать на разные объекты для ознакомления с реальной ситуацией на местах.


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URL: https://www.vb.kg/398366
Теги:
Араванский район, правительство, Улукбек Марипов
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