Москва и Бишкек выработают новую программу сотрудничества

Кыргызстан и Москва активизируют сотрудничество по различным направлениям. Этой тема была посвящена состоявшаяся в российской столице встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с министром правительства Москвы, руководителем ее департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым.

Выработкой и решением необходимых задач займется Кыргызско-Московская межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На повестке дня – вопросы формирования ее нового состава, проведения очередного заседания, в ходе которого будут определены планы дальнейшей совместной деятельности.

Предстоит подготовить и новые программы сотрудничества между мэрией Бишкека, Кыргызстаном и правительством Москвы на 2021-2023 годы. В случае со столицей КР стороны займутся подготовкой и подписанием соответствующего документа после проведения выборов в Бишкекский горкенеш.

Большое внимание собеседники уделили реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Россию президента Кыргызстана Садыра Жапарова, в том числе – в культурно-гуманитарной сфере. Речь шла и о продолжении уже существующих совместных проектов, о вовлечении кыргызских кыргызстанцев в РФ в мероприятия культурно-гуманитарной направленности. Одна из таких инициатив – разработка и использование так называемой социальной карты мигранта, призванной содействовать адаптации иностранцев в РФ.

Во время встречи были затронуты и вопросы учреждения в Москве Кыргызского дома науки и культуры, выделения для этого необходимого здания. Данная тема поднимается уже в течение ряда лет. Однако, несмотря на предпринимавшиеся ранее определенные шаги, вопрос остается открытым, поскольку связан с решением целого комплекса проблем финансового, организационного и иного характера.

Кыргызско-российское межправительственное соглашение об учреждении и условиях деятельности Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Кыргызского Дома науки и культуры в Москве было подписано в марте 2011 года. Российский центр науки и культуры в Бишкеке открылся в июне того же года. А в декабре 2016-го аналогичный центр начал действовать и во втором крупнейшем городе республики – Оше.