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Доктор Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19

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- Бакыт Стамов
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал легкий способ определить у себя наличие COVID-19. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко".

"Как вам легко поставить себе диагноз коронавирусная инфекция? Как только вы ей заболеете, вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было", - заявил доктор.

По его словам, у каждого человека есть личный опыт столкновения с различными ОРЗ и каждый знает, по какому сценарию обычно протекает болезнь. Поэтому те, кто столкнется с COVID-19, поймут, что так не болели никогда, заверил Комаровский.

Врач рассказал, что сам он, заразившись коронавирусом, очень много спал и полностью потерял обоняние. О последнем симптоме он узнал, когда ему привезли домашней колбасы из деревни.

"Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком. И я говорю жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". Жена говорит: "Как не воняет, в доме дышать нечем". Я рванул к холодильнику, достал банку с горчицей, засунул туда нос - не пахнет. И тогда я понял, что он пришел ко мне", - поделился специалист.

Ранее Комаровский дал оценку индийской вакцине от коронавируса Covishield, произведенной по лицензии компании AstraZeneca, которую закупила Украина. Он отметил, что одобряет применение этой вакцины. Эффективность Covishield в защите от заболевания превышает 60 процентов, а от тяжелых форм заболевания - 90 процентов, сообщил врач.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398370
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