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Из-за нехватки мигрантов Астраханская область может лишиться до 70% урожая

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В этом году в Астраханской области могут существенно упасть объемы полученного урожая из-за дефицита рабочей силы. О проблеме агропромышленного сектора в регионе рассказал глава области Игорь Бабушкин.

Дефицит рабочих рук в регионе возник после отъезда трудовых мигрантов, которые обычно нанимались на сезонные работы в сфере сельского хозяйства. Бабушкин озвучил прогнозы агропромышленников, согласно которым в этом году сокращение объемов урожая может достигнуть 70 %, если у фермеров не будет возможности нанимать иностранных рабочих.

Региональные чиновники уже направили письмо в Министерство сельского хозяйства с просьбой позволить аграриям завозить на сезонные работы трудовых мигрантов.

Напомним, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на этом же заседании подтвердил, что фермеры зачастую не могут воспользоваться возможностями организованного набора, так как не отвечают требованиям, которые предъявляют работодателям.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/398373
Теги:
миграция, Россия, сельское хозяйство
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