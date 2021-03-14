В Кыргызстане 32 новых случая COVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По имеющимся данным, в Бишкеке зарегистрировано 22 случая и по 5 в Ошской и Иссык-Кульской областях. В остальных регионах страны, а также городе Оше новых фактов коронавируса не зафиксировано.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило 86 тысяч 850.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход в Ошской области. Всего с начала вспышки болезни ее жертвами в КР стали 1 481 человек.

Среди медиков новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Всего за время распространения COVID-19 им заразились 4 207 медицинских работников, из них выздоровели 4 195.

За истекшие сутки зарегистрировано 27 выздоровевших пациента, а за весь период эпидемии – 83 836.

В стационарах продолжают получать лечение 343 человека, 226 из них пребывают в состоянии средней тяжести, 98 – в тяжелом, 18 – в крайне тяжелом. В удовлетворительном состоянии находится 1 пациент. Амбулаторно лечится 250 человек.