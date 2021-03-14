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Узбекистан больше не будет претендовать на спорную местность Ункур-Тоо

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Узбекистан больше не будет претендовать на спорную местность Ункур-Тоо. Кыргызстан взамен откроет авиасообщение в узбекский эксклав Сох. Об этом сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Кыргызстана Галины Байтерек, сделанное по итогам государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан.

По вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы, отметила она, обе стороны пришли к мнению, что данную работу необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев. Завершение юридического оформления госграницы укрепит стабильность на приграничных территориях, придаст новый импульс развитию двусторонних взаимоотношений.

"Кыргызская сторона готова открыть авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. В свою очередь узбекская сторона готова более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья", – заметила она.

По ее словам, остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будет решать спецкомиссия, которая уже не единожды проводила заседания.

Также в ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице. Узбекская сторона, отметила пресс-секретарь, пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.

"По линии Министерства обороны узбекская сторона предоставляет Кыргызстану на безвозмездной основе один вертолет и еще один вертолет готова отреставрировать. Также прорабатывается вопрос о подготовке кадров, в частности, по общевойсковому направлению, летчиков и связистов", – подчеркнула пресс-секретарь.

Еще один важный момент, добавила она, по линии Министерства энергетики и промышленности Кыргызстана подписано соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" в Кыргызской Республике и протокол по взаимопоставкам электроэнергии.


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URL: https://www.vb.kg/398384
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, делимитация
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