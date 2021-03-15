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До глобальной зачистки коррупционных конюшен в Кыргызстане еще далеко

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- Анвар Ажиев
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С прошлого октября Госкомитет национальной безопасности ударно трудится на ниве борьбы с коррупцией. Менее чем за пять месяцев - с середины октября - чекисты произвели около шестидесяти задержаний. Под стражу брали чиновников разных рангов из разных ведомств, милиционеров, судей и членов ОПГ."Вечерка" напоминает, кого, когда и за что ГКНБ арестовывал в последнее время.

Судейский клуб

В ноябре прошлого года ГКНБ взял под стражу бывшую судью Первомайского районного суда Бишкека Аиду Тилекееву. Ее задержали по делу о коррупции и утечке сведений, составляющих служебную тайну, при разработке автоматизированной информационной системы "Местный суд".

Дальше - больше. В декабре 2020 года под стражу взяли судью судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР Камиля Осмоналиева. Его задержали по подозрению в незаконном обогащении.

Чекисты увидели несоответствие в том, что при судейской зарплате служитель Фемиды имеет элитную недвижимость в VIP–городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык–Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс–класса.

К сообщению об аресте судьи прилагались фотографии квартир и особняков Осмоналиева, свидетельствующие о том, что судья слишком любит роскошь.

Сравнительно недавно, 11 января, произошло еще одно громкое задержание. За незаконное обогащение под стражу взяли еще одного судью ВС. По версии следствия, судья не внесла в декларацию многочисленные объекты имущества, в том числе более 20 квартир в элитных домах от ведущих строительных компаний, а также недвижимость в престижных пансионатах на Иссык–Куле и машины класса люкс.

Интересно, что менее чем через десять дней после ареста Камиля Осмоналиева стало известно, что ГКНБ "имеет виды" и на председателя Верховного суда Гульбару Калиеву, занимающую свой пост с сентября 2018 года.

О том, что против нее возбуждено уголовное дело, широкой публике сообщил председатель ведомства Камчыбек Ташиев. Он также подчеркнул, что у следствия достаточно доказательств ее вины.

Некоторое время после этого сообщения пресс–служба Верховного суда и пресс–служба ГКНБ вели информационную войну по этому поводу. А 4 марта стало известно, что Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала согласие Генпрокуратуре на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда. На этом, впрочем, дело и заглохло.

Из коридоров власти

Антикоррупционная активность ГКНБ косит не только представителей судебной системы. В ноябре 2020 года пресс–центр ГКНБ официально подтвердил, что задержан и водворен в ИВС ГКНБ бывший руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев.

Менее чем через две недели по факту злоупотребления должностным положением задержан полномочный представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев.

Ну и 27 января в ИВС ГКНБ оказался бывший премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Это не первый глава правительства, которому не повезло оказаться в камере - там уже сидели Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Надо отметить, что Абылгазиев очень долго ходил по краю - арест ему пророчили еще до пандемии. Однако экс–глава кабмина демонстрировал редкую удачливость для кыргызского политика, избегая уголовного преследования вплоть до последнего времени.

Сейчас же он подозревается в передаче дополнительных территорий ЗАО "Кумтор Голд Компани", а также в том, что, работая на госслужбе, неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. Для их легализации покупал дорогостоящие машины и недвижимость на территории Бишкека, Чуйской и Иссык–Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов.

В поле зрения ГКНБ попали и депутаты ЖК. Так, 16 января и 4 февраля были взяты под стражу Дуйшон Тороклов и Кубанычбек Жумалиев. Оба подозреваются в коррупции.

Также недавно стало известно, что Антикоррупционная служба ГКНБ начала досудебное производство в отношении депутата ЖК Алиярбека Абжалиева по факту незаконного обогащения.

По версии ГКНБ, Абжалиев, являясь депутатом ЖК и используя свои родственные отношения с экс–президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым (они сваты. - Авт.), активно лоббировал интересы частных структур в ущерб интересам государства. Следствие установило, что Абжалиев приобретал имущественные активы, несопоставимые с официальными доходами работающего на государственных должностях человека. Речь идет о более 20 элитных квартирах, жилых домах в VIP–городках Бишкека, пансионате в Иссык–Кульской области, земельных участках на территории Иссык–Кульской и Чуйской областей, а также недвижимости в Турции и ОАЭ.

Алиярбек Абжалиев пока не присоединился к компании своих коллег, находящихся за решеткой. Думается, что единственная причина этого в том, что сейчас парламентарий находится за границей и когда вернется, неизвестно.

Среди авторитетов

Помимо коррупции, чекисты активно борются с бандитизмом. 22 октября 2020 года в одном из столичных спорт–клубов по подозрению в создании преступной группировки был задержан вор в законе Камчы Кольбаев (Камчыбек Асанбек).

На это событие отреагировали в посольстве США в КР. На странице ведомства в Twitter появилось сообщение о том, что "США выражают надежду, что правительство Кыргызстана привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безо-пасности".

В конце февраля появилась информация о том, что США предлагают вознаграждение в 1 миллион долларов за сведения, разоблачающие преступную группировку кримавторитета. Сейчас, кстати, ставки повысили - Госдеп готов дать 5 миллионов долларов за такую информацию. Это произошло после того, как 2 марта судебная коллегия Бишкекского городского суда изменила Кольбаеву меру пресечения на подписку о невыезде.

Складывается впечатление, что Соединенные Штаты очень сильно хотят получить информацию о Кольбаеве. Настолько, что предлагают за информацию о нем в двадцать раз больше, чем за сведения о бизнесмене Евгении Пригожине, известного на Западе как "повар Путина".

При этом есть одна странность: у США была возможность арестовать Кольбаева много лет назад, но они ею почему–то не воспользовались. Кыргызский вор в законе включен в санкционный список крупнейших наркобаронов еще в 2011 году. В том же году Кольбаев был задержан в Абу–Даби (ОАЭ) по линии Интерпола. В Кыргызстан Кольбаев был вывезен только в 2012 году.

То есть, как минимум год, США имели все шансы "закрыть" "опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности", но не сделали этого. Зато сегодня готовы выложить за это огромную сумму.

Арестом Кольбаева нынешняя борьба с бандитизмом не закончилась. 21 ноября 2020 года сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач.

В январе чекисты взяли сразу двух кримавторитетов. С разницей в два дня под стражу был взят Мурсалым Умырзаков по прозвищу Карышкыр и кримавторитет по кличке Ботош, состоящий в преступной группировке Камчы Кольбаева.

А вот кримавторитет Кадырбек Досонов по прозвищу Дженго сам явился в ГКНБ. Во всяком случае так журналистам 11 февраля сказала его адвокат. Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Дважды арестант

Еще один "любимчик" США, экс–зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов, впервые был взят под стражу 20 октября прошлого года в Бишкеке. Его арестовали по факту коррупции на таможне.

Первомайский районный суд Бишкека вынес меру пресечения бывшему зампреду таможни в день ареста. Его отпустили из зала заседаний под подписку о невыезде сроком на два месяца. Также Матраимов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, в рамках которого он должен был возместить ущерб от своих преступных действий в размере 2 миллиардов сомов.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Матраимова. Его признали виновным в коррупции и оштрафовали на 260 тысяч сомов. Но уже 18 февраля Матраимова задержали опять. На этот раз уже по факту легализации (отмывания) преступных доходов.

Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику.

Все эти аресты вызывают неоднозначную реакцию общественности. Если простой люд с интересом наблюдает за процессом и ждет, чем все это закончится, то представителей так называемой элиты активность чекистов раздражает. Задержания разных общественных деятелей, бывших чиновников топового уровня они называют сведением счетов и устранением политических оппонентов.

Если говорить о политических расправах, то в этом отношении показательными были действия бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. Придя к власти, он пересажал ближайших сторонников Алмазбека Атамбаева, таких, как Сапар Исаков, Албек Ибраимов, и других, всех по обвинению в коррупционных преступлениях. Экс–президент также уничтожил партию, созданную Атамбаевым, а потом посадил и его самого.

Правда, в итоге вся "антикоррупционная политика" Жээнбекова свелась к тому, что на деньги коррупционеров были сколочены две провластные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", которые предсказуемо нечестно выиграли выборы.

Война с коррупцией нынешних властей раздражает многих по той причине, что никто не может быть уверен в своей безопасности. Считается, что раньше те, кто ворует из казны миллионы, не вызывали у правоохранителей профессионального интереса, поскольку те знали, что мздоимцы имеют "крышу" в самых верхах. Сейчас аресты идут без привязки к концепции "свой–чужой".


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URL: https://www.vb.kg/398387
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, коррупция, Алиярбек Абжалиев, Кыргызстан, "Биримдик"
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