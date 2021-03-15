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На перевале Тоо-Ашу километровые пробки из-за гололеда

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- Екатерина Улитина
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Со вчерашнего дня на перевале Тоо-Ашу наблюдаются многокилометровые пробки. Проблемы с трафиком возникли из-за гололедицы, образовавшейся в результате выпавших осадков в виде дождя и снега.

Затрудненное движение наблюдается и на других дорогах.

В МЧС Кыргызстана предупреждают, что дороги скользкие и обледеневшие на следующих участках дорог:

121-138 км автодороги Бишкек-Ош (перевал Тоо-Ашуу), 198-260 км (перевал Ала-Бель, ущелье Чичкан), 1-14 км трассы Суусамыр-Талас-Тараз (перевал Отмок), 74-115 км трассы Мырза-Аке-Кара-Кульджа-Алайкуу, 68-101 км трассы Ала-Бука-Жаныбазар-Киров (Чапчима перевал), 1-4 км трассы Красная Горка-Ак-Таш, 165-180 км трассы Ош-Сары-Таш (перевал Талдык и Катын-Арт), трасса Сары-Таш-Дароот-Коргон-Карамык. Сходят лавины и метели. Ожидается, что на 98-136 км и 42-44 км автодороги Казарман-Актал-Чат (участок Иыри-Суу), 67-93 км (перевал Кара-Гу).

Водителей, выехавших в дорогу, просят соблюдать дистанцию не менее 500 метров.


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URL: https://www.vb.kg/398391
Теги:
гололед, дороги, Кыргызстан
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