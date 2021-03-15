"Снежный понедельник". Куда обращаться бишкекчанам по уборке снега и льда

Сегодня по Бишкеку работают 22 сотрудника дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 30 единиц спецтехники: 22 снегоуборочные машины на базе МАЗ, 4 универсальные машины УКМ, 4 мини трактора "Беларус", 2 фронтальных погрузчика и 1 грузовик ЗИЛ-130. На очистку столичных улиц и тротуаров от снега работники вышли еще глубокой ночью, заявляют в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, к утру израсходовано 490 тонн технической соли.

В штатном режиме по городу Бишкек работают порядка 648 дворников, 118 грузчиков "Тазалыка" и команда из ста человек по вывозу ТБО.

""Борьба" за чистый город будет продолжаться непрерывно", - говорят в муниципалитете.

По уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории можете отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно.