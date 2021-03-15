Бюджет Кыргызстана выделяет более 55,5 млн сомов на проведение референдума

Кыргызстан потратит на подготовку и проведение референдума 55 млн 642 тысячи 300 сомов. ЦИК КР накануне утвердила смету. Как сообщает пресс-служба ведомства, "с учетом проведенной оптимизации".

Напомним, референдум по принятию новой Конституции КР пройдет 11 апреля 2021 года. Жогорку Кенеш принял соответствующий закон 11 марта сразу во втором и третьем чтении. А уже 12 марта президент Садыр Жапаров подписал документ.

Расходы избирательных комиссий по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением референдума, производятся за счет республиканского бюджета согласно принятых законодательством процедур. ЦИК сформировала детальную смету расходов с учетом только необходимых для организации процесса мероприятий и применением норм, коэффициентов, лимитов, ставок, установленных нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики для организационных работ/услуг по подготовке и проведению референдумов.

Территориальным избирательным комиссиям поручено обеспечить контроль за целевым использованием этих средств.

В смету внесены такие пункты как зарплата, расходы на служебные поездки, услуги связи и прочее для сотрудников ЦИК, по областям и МИД.

Зарплата - 5 млн 758 660 сомов

Отчисления в Соцфонд 17,25% - 848 740

Расходы на служебные поездки - 11 545 600

Услуги связи - 900 000

Арендная плата -

Транспортные расходы - 1 300 000

Прочие расходы - 31 289 300

Приобретение предметов и материалов для текущих хоз целей - 4 млн

Приобретение услуг охраны -

Коммунальные услуги -

Машины и оборудование -

Итого: 55 млн 642 300 сомов. Из них на ЦИК КР: 32 млн 631 900, по областям - 11 млн 10 400, МИД КР - 12 млн сомов.