В ЕАЭС может стать меньше опасных игрушек

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести эксперимент, в соответствии с которым на территории Евразийского экономического союза ужесточат правила реализации продукции зарубежных интернет-продавцов. Об этом в пятницу со ссылкой на документы комиссии пишет газета "Известия".

Предполагается, что в рамках эксперимента с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года в ЕАЭС будет допускаться продукция только тех зарубежных продавцов, которые имеют документы о ее соответствии нормам безопасности союза. На этапе эксперимента требования коснутся определенного круга товаров: кукол, игрушечных поездов и животных, наборов конструкторов, головоломок, музыкальных инструментов, мячей, электронных и настольных игр, а также красок и изделий для карнавалов, отмечается в проекте распоряжения совета ЕЭК.

Комиссия подготовила документы для проведения эксперимента, однако окончательное решение не принято, сообщили изданию в пресс-службе ЕЭК. Новые правила работы помогут обеспечить безопасность продукции и выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза, считают в комиссии, подчеркивая, что они в отличие от продавцов на иностранных торговых площадках обязаны соблюдать установленные меры технического регулирования.

Сейчас потребители в ЕАЭС могут столкнуться с некачественной небезопасной продукцией, потому что никаких требований к иностранным онлайн-продавцам не предъявляется, рассказала изданию президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. По ее словам, после запуска эксперимента из оборота исчезнут дешевые китайские товары, которые в среднем стоят около 300 рублей за единицу.