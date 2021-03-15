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Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

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- Виктория Гунгер
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Нидерланды приняли решение приостановить на две недели использование вакцины производства компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное в воскресенье заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны.

Помимо этого государства, уже семь стран объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Ранее ряд других стран Европы, в том числе Дания, Исландия, Ирландия, Италия и Норвегия, приостановил вакцинацию с помощью препарата AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся.

"Основываясь на новой информации, Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований [случаев образования тромбов], - говорится в документе. - Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить данную рекомендацию и не использовать вакцину в течение двух недель, до 28 марта включительно".

По данным ведомства, информация появилась на выходных. От Дании и Норвегии получены шесть новых сообщений о возможных побочных эффектах. Речь идет о редких случаях формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди людей старше 50 лет. В Нидерландах подобных осложнений на зарегистрировано.

Приостановка вакцинации приведет к отмене 43 тыс. записей. Около 29 тыс. человек должны были получить прививку на этой неделе и еще 14 тыс. человек - на следующей. Данная вакцина используется преимущественно для работников сферы здравоохранения, наиболее уязвимых слоев населения и людей в возрасте от 60 до 64 лет.

Вакцинация с использованием двух других препаратов - Moderna производства одноименной американской компании и Comirnaty, являющейся совместной разработкой компаний Pfizer из США и BioNTech из Германии - продолжится в штатном режиме.

"Главный вопрос заключается в том, проявляются ли данные осложнения после вакцинации или из-за вакцинации, - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, комментируя принятое решение. - Очень важно, чтобы случаи были тщательно изучены. Мы на всякий случай приостанавливаем использование вакцины. В данной ситуации мы полностью полагаемся на наших экспертов".

Сама AstraZeneca ранее в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать использование данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данным момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.


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Теги:
вакцина, Европа, лекарства, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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