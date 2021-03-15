По всей Германии прошли массовые акции протеста против локдауна

В Германии тысячи противников и правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса вышли на улицы с призывами прекратить режим локдауна и смягчить действующие в стране карантинные ограничения.

Как отмечается, в некоторых городах эти акции сопровождались контрдемонстрациями сторонников правительственного курса и вакцинации.

Наиболее заметные протесты прошли в Штутгарте, Дрездене и Берлине. Акции против действующих сейчас в Германии карантинных ограничений состоялись также в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте и ряде других городов страны. В Коттбусе организатором протестной акции выступила правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).