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По всей Германии прошли массовые акции протеста против локдауна

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- Виктория Гунгер
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В Германии тысячи противников и правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса вышли на улицы с призывами прекратить режим локдауна и смягчить действующие в стране карантинные ограничения.

Как отмечается, в некоторых городах эти акции сопровождались контрдемонстрациями сторонников правительственного курса и вакцинации.

Наиболее заметные протесты прошли в Штутгарте, Дрездене и Берлине. Акции против действующих сейчас в Германии карантинных ограничений состоялись также в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте и ряде других городов страны. В Коттбусе организатором протестной акции выступила правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).


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URL: https://www.vb.kg/398401
Теги:
Германия, Европа, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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