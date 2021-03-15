Плюсы и минусы ротаций. ОС МВД пояснил ситуацию с переводом начальников

Сегодня, когда в нашей республике широким фронтом ведется борьба с коррупцией, решение коллегии МВД КР назначить и перевести на ключевые подразделения ОВД опытных сотрудников, имеющих положительные показатели по службе и навыки воспитательной работы, отвечающих реалиям времени. Об этом сообщил председатель Общественного совета МВД КР,

член Антикоррупционного совета при Правительстве КР Ялкун Даутов.

Как уточняется, ротация руководящих кадров в органах внутренних дел является, в первую очередь, мерой профилактической и осуществляется она в интересах повышения качества службы.

- Но у ротации, как и в любом другом деле, есть как плюсы, так и минусы. Из минусов то, что не всегда ротация кадров повлечет за собой повышение качества службы, потому что перевод служащего на другую, даже аналогичную должность, тем более в другом регионе, в большинстве случаев может привести к снижению (особенно в первоначальный период службы, который может затянуться) и связано это с его устройством на новом месте; ознакомлением с ситуацией и стоящими перед ним по новой должности проблемами; знакомством с коллективом и нахождением наиболее эффективных контактов с сотрудниками эффективности его работы в первоначальный период, - отметил Даутов.

Плюсы ротации в том, что именно вновь назначенные руководители смогут посмотреть на сложившуюся ситуацию свежим взглядом, увидеть проблемы и наметить пути решения, выработать новые подходы к выполнению оперативно-служебных задач, обеспечить правопорядок, спокойствие и безопасность граждан Кыргызской Республики.

- На новом месте сотрудник свободен от родственных связей, от знакомых, зачастую напрямую оказывающих влияние на принятие соответствующих решений. Действительно, каким бы ни было преступление, но при его раскрытии, выборе наказания такие факторы как трайбализм, регионализм оказывают негативное влияние. Но самое главное, ротация производится с целью предотвращения коррупционных проявлений и их недопущения. Согласно законодательству, в течение года после назначения, новый сотрудник не подвергается ротации и только через год, с согласия самого сотрудника, может производиться ротация. В случае возникновения конфликта интересов, коррупционных угроз, руководитель имеет право предложить сотруднику ротацию. Если служащий не согласен с этим, то впоследствии он может быть даже отстранен от занимаемой должности. В настоящий момент, когда масштабы распространения коррупции в стране, в том числе и в правоохранительных органах, вызывают беспокойство всего кыргызского общества и руководства государства, тема коррупции стала особенно актуальна. Центральным звеном в системе правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, являются органы внутренних дел, которые в настоящее время испытывают на себе всю полноту, происходящих в стране кризисных процессов, - уверен Даутов.

Главной задачей всех проводимых реформ в системе ОВД стало возвращение доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел, а процесс борьбы с коррупцией не будет иметь эффекта, если не проводить широкомасштабную модернизацию ОВД, с подключением общественных институтов, простых граждан, средства массовой информации, которые помогают не только выявлять конкретных коррупционеров, но и отслеживать причины и условия, благоприятствующие коррупции в милицейской среде.

Общественный совет МВД предлагал в рамках стратегии развития ОВД, и повторно убедительно просит осуществить следующий комплекс мер в течении 2021-2022 года, направленных на укрепление дисциплины и законности, организации воспитания личного состава, профилактике коррупционных правонарушений и преступлений среди сотрудников ОВД:

1. Проявить твердую политическую волю и решительность для эффективной борьбы с коррупцией и действенного проведения процессов реформы ОВД.

2. Оптимизировать деятельность существующих структур учебных заведений МВД, сохранить в составе МВД профильные учебные заведения по подготовке кадров для ОВД, совершенствовать методику подготовки и переподготовки кадров для ОВД. При этом особое внимание уделить внедрению новых учебных программ, направленных на подготовку профессиональных кадров, способных реализовать возложенные на ОВД функции и задачи. Параллельно с первичной подготовкой сотрудников ОВД, внедрить современную систему переподготовки и повышения квалификации сотрудников ОВД с целью пополнения "резерва кадров" и "резерва кадров на выдвижение".

3. На постоянной основе, с момента обучения и до несения службы, проводить разъяснительную работу с личным составом о недопустимости проявления коррупционных элементов в служебной деятельности каждого сотрудника.

4. Формировать коллективную ответственность сотрудников за коррупционное правонарушение, обязывающие сотрудников противодействовать любым проявлениям коррупции и активно содействовать в ее профилактике. При коллективной ответственности сотрудники будут уведомлять своего начальника либо компетентные органы обо всех случаях обращения к ним лиц в целях склонения к совершению правонарушений, а также о любых известных им фактах правонарушений, совершенных другими сотрудниками.

5. Воспитать у сотрудников органов внутренних дел единственный принцип - быть примером для всех граждан, быть верным присяге сотрудника органа внутренних дел и безукоризненно выполнять свой служебный долг - "Служить интересам народа".

6. Увеличить заработную плату сотрудников ОВД (заработная плата должна быть не менее 30000 сомов).

7.Улучшить материально-техническую базу. Служба в ОВД должна стать престижной, чтобы каждый сотрудник гордился и дорожил своей службой в рядах ОВД.

8. Вести на всех уровнях системы ОВД постоянную бескомпромиссную борьбу с криминалитетом, в первую очередь, с главарями и лидерами ОПГ.

9. Ввести изменения в соответствующие законодательные акты (кодексы, законы).

10.Довести до логического конца реформу патрульной службы милиции по всей республике.

11.Пересмотреть функциональные обязанности участковых инспекторов милиции.

12.Продолжить работу по внедрению достижений науки и техники для успешной реализации компонента "Безопасный город". Добиться максимального охвата камерами фото и видео фиксации магистралей и дорог страны с целью обеспечения дорожной безопасности, а также камерами наблюдения и фиксации общественных мест с целью осуществления мониторинга ситуации, профилактики и превенции нарушений общественного порядка в общественных местах, своевременного пресечения и раскрытия проступков и преступлений.

13. Реформирование Центров оперативного реагирования МВД. Необходима цифровизация услуги "102", с тем чтобы граждане могли on-line отслеживать информацию о направленном патрульном наряде для реагирования на их обращения и заявления, а также, для того чтобы патрульные наряды смогли, c использованием GPS (спутникового) навигатора, определять месторасположение потерпевших и граждан-заявителей; оперативно прибывать на место происшествия, в последующем оценивать через мобильную связь оперативность действий сотрудников ОВД и качество оказанной помощи.

14. Разработать инновационные методы расследования тяжких и особо тяжких преступлений, а также внедрить современные достижения науки и техники для проведения экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД, для сбора доказательной базы по расследуемым уголовным делам и делам о проступках.

15.Укрепить материально-техническую оснащенность подразделений ОВД, в особенности, подразделений непосредственно занятых охраной общественного порядка и общественной безопасности, и предоставляющих государственные услуги населению, а также подразделений ОВД, осуществляющих противодействие организованной преступности, международным террористическим и экстремистским организациям, киберпреступности, наркопреступности, органам дознания и органам досудебного производства.

16.Развивать территориальные подразделения ОВД в приграничных районах республики, укрепить данные подразделения компетентными кадрами и необходимыми техническими средствами для эффективной профилактики, превенции и противодействия трансграничной преступности; преступности связанной с незаконной миграцией, контрабандой товаров, надлежащего обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на приграничных территориях.

17.Усилить кадровый потенциал ОВД, через конкурсный отбор, что повысит престиж службы в ОВД; пересмотреть систему отбора, подготовки и продвижения кадров. Внедрить процедуру обязательного конкурсного приема на службу в ОВД и заключение трехгодичного контракта с лицами, принятыми на службу в ОВД, с целью снижения "оттока" кадров. Проработать новую систему мотивации сотрудников ОВД к дальнейшему повышению своего профессионального уровня.

18.Разработать действенные меры, направленные на повышение ответственности сотрудников ОВД, неукоснительного соблюдения ими законности. Расширить законодательные нормы, касающиеся наложения на сотрудников ОВД дополнительных ограничений и запретов в период прохождения службы, с целью профилактики коррупции, в том числе четко проработать основания для увольнения сотрудника, как, к примеру, утрата доверия сотрудником ОВД.

19.В целях профилактики и предупреждения коррупционных проявлений в рядах сотрудников ОВД, пересмотреть нормы, регламентирующие деятельность Службы внутренних расследований МВД, в части установления порядка и условий проведения внутренних служебных расследований, проверок и выборочных аттестаций. Выработать эффективно действующую программу мер по профилактике и предупреждению правонарушений среди сотрудников ОВД, по внедрению в коллективах ОВД моделей антикоррупционного поведения.

20.Принять меры по улучшению условий оплаты туда, повышению уровня социальной защищенности сотрудников ОВД, обеспечению их семей жильем; продолжить работу по реализации мер, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий сотрудников ОВД.

21.Оптимизировать взаимодействие органов внутренних дел со СМИ, для недопущения одностороннего освещения правоохранительной деятельности и преступности и искаженного представления общественности о работе органов правопорядка и состояния криминальной реальности. Успех борьбы с коррупцией в правоохранительных органах сегодня во многом зависит и от сотрудничества со средствами массовой информации.

- Руководству МВД необходимо усиливать взаимодействие с общественностью, через площадку общественного совета МВД. Общественный совет МВД Кыргызской Республики готов оказать полное содействие для установления конструктивного диалога с общественностью, осуществления обратной связи МВД с населением и гражданского контроля над деятельностью органов внутренних дел, - добавил Ялкун Даутов.